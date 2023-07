Die Türkei und Griechenland: Zwei Nachbarländer, die wirtschaftlich gesehen nicht unterschiedlicher sein könnten

Ungeachtet der geografischen Nähe könnten die Volkswirtschaften Griechenlands und der Türkei gar nicht weiter voneinander entfernt sein. Beide Länder sind im Kontext globaler Schwellenländeraktien kleine Märkte. In den letzten zehn Jahren haben ihre wirtschaftlichen Turbulenzen jedoch für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt. Griechenland machte eine schmerzhafte Staatsschuldenkrise durch, die um ein Haar den Austritt des Landes aus der EU bedeutet hätte. Die Wirtschaft der Türkei (die zu den ursprünglichen „Fragilen Fünf“ zählte) befindet sich währenddessen seit über fünf Jahren auf dem absteigenden Ast. Inzwischen erlebt Griechenland, unterstützt durch langfristige strukturelle Reformen, eine wirtschaftliche Erholung, während in der Türkei dringende wirtschaftliche Sparmassnahmen vonnöten sind, damit das Land nicht in eine noch tiefere Krise stürzt. Eine längerfristige Perspektive Die griechische Wirtschaft hat 15 schwierige Jahre hinter sich – wir erinnern an die globale Finanzkrise, die anschliessende Staatsschuldenkrise und an Haushaltskürzungen. Das BIP schrumpfte von 2008 bis 2013 sechs Jahre in Folge. Vom Höhepunkt bis zum Tiefpunkt betrug der Rückgang über ein Drittel, und die Schulden in Relation zum BIP kletterten in diesem Zeitraum von rund 100 % auf 180 %. Griechenland erhielt zwischen 2010 und 2015 drei Rettungspakete. Dem Land wurde durch den Internationalen Währungsfonds, die Euro-Gruppe und die Europäischen Zentralbank sowie durch einen teilweisen Schuldenerlass unter die Arme gegriffen. Gemäss den Bedingungen der Rettungspakete musste Griechenland im Gegenzug für die Finanzhilfe ein noch umfassenderes wirtschaftliches Sparprogramm umsetzen. Ziel war es, die finanzielle Tragfähigkeit wiederherzustellen, die finanzielle Stabilität zu gewährleisten, Reformen voranzutreiben, um das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung zu stützen, und den Regierungssektor zu modernisieren. Das Sparprogramm endete 2018 und eine allmähliche Erholung setzte vor Beginn der Pandemie ein. Diese Erholung hat in den letzten beiden Jahren an Fahrt aufgenommen. Die Wiederaufnahme einer orthodoxen Politik, als die Nea Dimokratia 2019 wieder an die Macht kam, war ein wichtiger Faktor, der langfristige Reformen ermöglicht. Zuletzt war auch die globale Erholung durch den Dienstleistungssektor, insbesondere in der Tourismusbranche, förderlich. Während Griechenland in den vergangenen 15 Jahren eine schwere Wirtschaftskrise durchmachte, kam es in der Türkei zu einer schrittweisen Verschlechterung der Wirtschaftspolitik und dem wachsenden Risiko einer Zahlungsbilanzkrise. Das BIP-Wachstum verschleiert eine beträchtliche Verschlechterung bei der Politikgestaltung, wachsende makroökonomische Ungleichgewichte, eine Schwächung der Institutionen und eine zwangsläufige Abwertung der Währung. Präsident Erdogan ist bekannt für seine unkonventionelle Ansicht, dass höhere Zinsen zu Inflation führen. Die Zentralbank wurde dazu angehalten, ihre lockere Geldpolitik beizubehalten, um das Wachstum zu fördern. Dies trieb die Inflation in die Höhe, schreckte Menschen von langfristigem Sparen in Lira ab, trug zum Druck auf die Währung bei und hatte weitere unerwartete Folgen. Beispielsweise ist der türkische Hauspreisindex in den letzten beiden Jahren um das Vierfache gestiegen, wie die Abbildung unten zeigt. Grund dafür ist ein starker Anstieg bei der Nachfrage nach Sachwerten angesichts der hohen und weiter steigenden Inflation. Die Einführung von geschützten Einlagezinsen machte die Lage noch komplizierter. Frühere Versuche, die Politik zu normalisieren, führten letztendlich zu einem Führungswechsel bei der Zentralbank. Vor diesem Hintergrund erreichte die jährliche Inflation Ende letzten Jahres sage und schreibe 80 %. Die Türkei war eines der ursprünglichen Schwellenländer, die als die „Fragilen Fünf“ bezeichnet wurden (neben Südafrika, Brasilien, Indonesien und Indien), ein Begriff, der 2013 geprägt wurde, um Schwellenländer zu beschreiben, deren Wachstum von ausländischem Kapital abhängig ist. Diese Abhängigkeit bedeutete, dass das Land den Launen ausländischer Anleger und dem Auf und Ab ausländischer Kapitalflüsse ausgeliefert war. Mit nur einer einzigen Ausnahme verzeichnete die Türkei seit 2003 jedes Jahr ein Leistungsbilanzdefizit. Die Finanzierung der aktuellen Leistungsbilanz wird aufgrund der steigenden globalen Zinsen und der nachlassenden Risikobereitschaft der internationalen Anleger immer schwieriger und teurer. Zuletzt wurde sie ausserdem intransparenter, und Fehler und Unterlassungen sind unterm Strich für einen beträchtlichen Anteil des zu finanzierenden Defizits verantwortlich.

Neben der Zentralbank wurden in den letzten zehn Jahren auch andere Institutionen geschwächt. Gleichzeitig nutzte Präsident Erdogan die geopolitische Stellung der Türkei äusserst effektiv aus. Die Türkei hat die westlichen Länder bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland nicht unterstützt. Stattdessen wurde sie für Russland zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, als westliche Fluglinien ihre Flüge einschränkten. Das russische Staatsunternehmen Rosatom hat unterdessen 20 Mrd. US-Dollar bereitgestellt, um in der Türkei ein Kernkraftwerk zu bauen. Andererseits hat ein türkisches Unternehmen Drohnen an die Ukraine geliefert. Ferner unterstützt die Türkei zusammen mit den Vereinten Nationen die Vereinbarung der Schwarzmeer-Getreide-Initiative. Gute Beziehungen mit anderen Ländern im Nahost helfen ebenfalls dabei, Nothilfe für die Finanzierung des Leistungsbilanzdefizits zu finden. Zwei sehr unterschiedliche Nachbarn… Griechenland Die makroökonomischen Bedingungen in Griechenland sind inzwischen wesentlich stabiler, wozu die sinkenden Energiepreise der letzten neun Monate beigetragen haben. Die Europäische Union wird ausserdem zwischen 2022 und 2026 30,5 Mrd. Euro bereitstellen – 17,77 Mrd. Euro als Beihilfe und 12,73 Mrd. Euro in Darlehen. Diese Investitionen und die damit verbundenen Reformen konzentrieren sich auf ein nachhaltigeres und langfristiges Wachstum, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf dem ökologischen und dem digitalen Übergang liegt. So beziehen sich 37,5 % des Plans auf Klimaziele, während sich 23,3 % auf den digitalen Übergang konzentrieren. Griechenland strebt Netto-Null-Emissionen bis 2050 an. Der Entwurf des türkischen Energie- und Klimaplans, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde und über den derzeit beraten wird, umfasst einen künftig deutlich höheren Anteil einer Stromerzeugung durch erneuerbare Energien, wie die Abbildung unten zeigt.

Der Tourismus ist nach wie vor ein wichtiger Katalysator des BIP-Wachstums. Es wird geschätzt, dass sein direkter Beitrag zum BIP bei 20 % liegt. Rund 25 % aller Beschäftigten sind im Tourismussektor angestellt. Der Sektor ist zwar zyklisch, der Ausblick für dieses Jahr ist jedoch nach wie vor ermutigend, und das Land nimmt anderen europäischen Ländern Marktanteile weg. Für dieses Jahr wird mit einem BIP-Wachstum von rund 2,6 % gerechnet. Die Haushaltsüberwachung Griechenlands durch die EU, der das Land den Bedingungen des Rettungspakets gemäss zwölf Jahre lang unterlag, nahm letztes Jahr ein Ende. Das ermöglicht der Regierung wieder mehr Flexibilität bei den Haushaltsausgaben. Das Ziel in Bezug auf den primären Haushaltsüberschuss (vor Zinskosten) muss nicht mehr erfüllt werden und die Fiskalpolitik könnte gelockert werden. Die Schulden in Relation zum BIP sind weiterhin hoch: Während der Pandemie erreichten sie 206 % des BIP, was inzwischen aber auf rund 170 % zurückgegangen ist. Am wichtigsten für Griechenland ist jedoch, dass eine durchschnittliche Staatsschuldenkrise 17,5 Jahre dauert. Die am längsten datierten Anleihen müssen jedoch erst 2070 zurückgezahlt werden. Währenddessen sind 99 % aller Staatsanleihen festverzinslich. Im Durchschnitt betragen die Zinssätze 1,5 %. Wir kommen später noch auf die Politik zu sprechen. Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass die Nea Dimokratia im bevorstehenden zweiten Wahlgang am 25. Juni an ihrer Macht festhalten wird, was die Fortsetzung der Reformen sicherstellen würde. Mehr Gewissheit beim politischen Ausblick könnte auch bedeuten, dass Griechenland wieder ein Investment-Grade-Rating erhält. Dadurch wäre das Land einmal mehr für grosse, langfristig orientierte institutionelle Anleger interessant, was für zukünftige Investitionen eine stabilere Finanzierung zu günstigeren Bedingungen bedeuten würde. Türkei In der Türkei wird der langfristige Ausblick für das Wirtschaftswachstum durch eine junge und wachsende Bevölkerung gestützt. Die geografische Nähe des Landes zu den Märkten im Nahost und Nordafrikas, die ebenfalls eine langfristige Wachstumschance bieten, könnte zudem in Bezug auf Exportchancen interessant sein. Auf mittlere Sicht steht die Türkei jedoch vor grossen Herausforderungen, und wir rechnen in etwa für die nächsten zwei Jahre mit einem Wirtschaftswachstum unter dem Trend. In diesem Jahr wird von einem BIP-Wachstum von 1,9 % ausgegangen. Grund dafür sind unter anderem der Wiederaufbau im Anschluss an ein schweres Erdbeben zu Jahresbeginn und Ausgaben im Vorfeld der Wahlen. Das hohe Niveau der Fremdwährungsverschuldung im Unternehmenssektor, insbesondere bei Banken, bedarf einer Umstrukturierung. Ausserdem besteht ein hohes Risiko einer Prolongation der Auslandsverschuldung. Obwohl die Inflation in den letzten Monaten gefallen ist, ist sie immer noch entankert. Die Gesamtinflation liegt bei nahezu 40 %, während der offizielle Zielwert 5 %+/-2 % beträgt. Der Leitzins wurde diese Woche unter der Ägide des neuen Zentralbankchefs von 8,5 % auf 15 % angehoben. Dieser geldpolitische Kurswechsel blieb selbst hinter den pessimistischsten Erwartungen zurück. Folglich dürften weitere Zinsanhebungen erforderlich sein, um die Inflation auch nur annäherungsweise auf ihren Zielwert zurückzuführen. Zwar wäre eine Rückkehr zu einer orthodoxeren Geldpolitik willkommen, allerdings wurde die Unabhängigkeit der Zentralbank in den letzten Jahren kompromittiert. Selbst unter der Annahme eines konventionellen Pfads wird es eine Weile dauern, bis die Glaubwürdigkeit der Währungshüter wiederhergestellt ist. Seit den Wahlen haben die Behörden eine Abwertung der Lira zugelassen. Diese Entwicklung war nahezu unvermeidlich, da die Devisenreserven auf einem historischen Tiefstand von knapp 7 Mrd. US-Dollar liegen. Die erwartete Rekordsaison im Tourismussektor (gerechnet wird mit Zuflüssen von bis zu 40 Mrd. US-Dollar) sollte auf kurze Sicht förderlich sein. Gemeinsam mit einigen geldpolitischen Massnahmen sollte dies der Wirtschaft etwas Zeit verschaffen und die Gefahr einer unmittelbaren Zahlungsbilanzkrise abwenden. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Untermauern die Wahlen den Ausblick? Griechenland und die Türkei hielten im Mai Parlamentswahlen ab, die in beiden Ländern die amtierenden Regierungen bestätigten. In Griechenland waren die Ergebnisse für die Mitte-Rechts-Partei Nea Dimokratia im ersten Wahlgang wesentlich besser als die meisten Umfragen erwarten liessen. Tatsächlich verbuchte sie gegenüber der Opposition einen Vorsprung im zweistelligen Bereich. Die Partei stand knapp vor einer Mehrheit und hätte eine Koalition eingehen können. Nach den starken Ergebnissen im ersten Wahlgang bevorzugte sie jedoch einen zweiten Wahlgang, der dem Gewinner bis zu 50 Bonusmandate sichert. Wenn die Partei den Erfolg der ersten Runde wiederholen kann, würde das ihre Mehrheit sicherstellen. Das bedeutet, dass die politische Dynamik in Griechenland für mindestens die nächsten vier Jahre in Sachen Reformagenda günstig ist. Dieses Ergebnis wurde von den Finanzmärkten natürlich begrüsst. Die Türkei hielt im Mai Parlaments- und Präsidentschaftswahlen ab. Die amtierende AKP sicherte sich mit einem Wahlbündnis eine Mehrheit im Parlament. Währenddessen trat Präsident Erdogan nach einer Stichwahl eine weitere Amtszeit von fünf Jahren an. In der Theorie bedeuten diese Ergebnisse, dass mit einem politischen und wirtschaftlichen Kurswechsel nicht zu rechnen ist. Seit den Wahlen hat Präsident Erdogan jedoch Mehmet Simsek als einen zuverlässigen Finanzminister und Hafize Gaye Erkan zum Zentralbankchef ernannt. Man kann es nicht oft genug sagen: Eine Rückkehr zu einer glaubwürdigen Geldpolitik in der Türkei ist wünschenswert, es ist aber nicht klar, wie lange sie anhalten wird. Frühere Versuche einer konventionelleren Geldpolitik wurden abgebrochen, sobald die Wirtschaftsaktivität nachliess. Da 2024 Kommunalwahlen anstehen, könnte Druck entstehen, um den Kurs wieder einmal zu ändern. Ausserdem sind die Herausforderungen, denen der Wirtschaftsminister gegenübersteht, grösser als in der Vergangenheit. Wie sehen die Bewertungen aus? Die Bewertungen sind auf Basis ihres kombinierten Z-Score, also relativ zu ihrem jeweiligen historischen Durchschnitt, für beide Märkte insgesamt günstig. Diese Kennzahl umfasst das nachlaufende Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate, das Kurs-Buchwert-Verhältnis und die Dividendenrendite. Obwohl Griechenland im Vergleich zu anderen Schwellenländern in Bezug auf den Z-Score einen weniger attraktiven Eindruck macht, bietet das Land einen stabileren und eher reformorientierten Wirtschaftsausblick relativ zu anderen Märkten. Das Risikoprofil ist im historischen Vergleich wesentlich niedriger. Gemessen an der Schwellenländerregion allgemein liegen beide Länder in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate und das Kurs-Buchwert-Verhältnis weit unter dem Indexdurchschnitt.

Zwar machen die Bewertungen in beiden Märkten einen relativ günstigen Eindruck, dafür ist die Währung für Anleger in der Türkei jedoch ein Problem. Angesichts der makroökonomischen Herausforderungen für das Land wird die Lira auf kurze Sicht wahrscheinlich weiter unter Druck stehen. Die Abbildung unten zeigt den Wechselkurs der türkischen Lira gegenüber dem US-Dollar. Demnach hat der Druck auf die Währung die Renditen im Lauf der Zeit erodiert, was insbesondere in den letzten Jahren der Fall war.

Was sind die Risiken? Die Risikowahrnehmung in Bezug auf Griechenland hat in den letzten Jahren deutlich nachgelassen. Eine strengere fiskalpolitische Kontrolle im Zuge der langfristigen Rettungspakete wirkte sich positiv aus. Die Rückkehr der „Neuen Demokratie“ im Jahr 2019 ermöglichte mehr Zuversicht in Bezug auf die finanzielle Tragfähigkeit. In der Folge sind die Kosten für die Versicherung von griechischen Anleihen gefallen und liegen inzwischen niedriger als in einem weiteren Mitglied der Eurozone, namentlich Italien. Die Kosten der Versicherung von türkischen Anleihen haben sich in den letzten fünf Jahren hingegen verdreifacht. Dies stellt die Abbildung unten dar, gemessen am besicherten Default Swap-Spread auf die fünfjährige Staatsanleihe.