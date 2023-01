Die Fachbegriffe der Versicherungsmärkte sind manchmal schwierig zu verstehen. Cat Bonds befinden sich in einem „hard market“ (günstigen Marktumfeld). Dies ist ein wichtiger Begriff und eine gute Sache für Anleger, aber warum passiert es und was bedeutet es?

In der Versicherungssprache bedeutet ein „hard market“, dass die Versicherungsprämien, verglichen mit dem historischen Niveau, hoch sind. Daraus ergeben sich für die Anleger grössere Renditen und höhere Erträge als erwartet. Die Anlageklasse ist heute attraktiver bewertet als seit vielen Jahren.

ILS-Spreads haben sich stark ausgeweitet

In den vergangenen Jahren haben sich die ILS-Spreads gegenüber den Tiefstständen von 2016 mehr als verdoppelt. Versicherungsmärkte unterliegen wie jeder Markt dem Angebot und der Nachfrage. In diesem Fall entspricht das Angebot der Kapazität, mit der Versicherer Policen zeichnen können. Im Geschäftskreislauf steigt und fällt diese Kapazität wie bei Unternehmen und der Wirtschaft im weiteren Sinne.

Ist die Nachfrage gleichbleibend und die Kapazität der Versicherer niedriger, Risiken zu übernehmen, steigen die Versicherungsprämien. Aufgrund der Kapazitätsengpässe ging man bereits davon aus, dass der nächste Emissionszyklus deutlich höhere Renditen bringen würde. Hurrikan Ian – und die Schäden, die er verursacht hat – hat diesen Trend noch verstärkt.

Aus welchem Grund haben sich die ILS-Renditespreads so ausgeweitet?

Zum Jahresanfang von 2022 befanden sich das Angebot und die Nachfrage des breiteren Markts für Cat Bonds im Gleichgewicht. Doch im Februar wendete sich das Blatt.

Anleger konzentrierten sich nur noch auf die Teuerung, und Anleihen- und Aktienmärkte stürzten in eine Abwärtsspirale. Sogar risikolose Anlagen wurden verkauft. Für die Versicherungsbranche bedeutet dies, dass in den Bilanzen Mark-to-Market-Verluste der Aktien- und Anleiheportfolios verbucht werden mussten. Die Ursache dafür lag in den höheren Zinssätzen.

Dies geschah vor dem Hintergrund jahrelanger niedriger Anlagerenditen, die eine prekäre Lage noch verschlimmerte. Versicherte Werte stiegen infolge der Teuerung in die Höhe. Für die Deckung des gleichen Risikos wurde mehr risikotragendes Kapital benötigt. Anstelle konstant zu bleiben, nahm die Nachfrage nach Schutz zu. Dadurch wurde die Kapazität zusätzlich belastet.

Zudem zogen sich Rückversicherer nach mehreren Jahren unterdurchschnittlicher Wertentwicklung aus dem Bereich Naturkatastrophen zurück. Schuld daran hatten Naturkatastrophen von 2017 sowie die Wirbelstürme Harvey, Irma, Maria und 2018 japanische Taifune sowie 2020 Covid-19. Die Winterstürme Uri, Überschwemmungen in Europa und Ida im Jahr 2021 schmälerten weiterhin die Erträge.Wir dürften mit Hurrikan Ian einen Wendepunkt erreicht haben.