Podcast: Rohstoffe im «3D»-Zeitalter

[00:00:07.930] - David Brett

Herzlich willkommen zum Investor Download, dem Podcast zu den Themen, die jetzt und in Zukunft die Märkte und die Wirtschaft prägen.

[00:00:29.450] - John Mensack

Meine Damen und Herren, wundern Sie sich bitte nicht! Dies ist eine freundliche Übernahme des Investor Download. Mein brillanter Kollege David Brett hat mir freundlicherweise seinen Platz als Moderater überlassen. Mein Name ist John Mensack, und ich werde die nächsten beiden Episoden moderieren. Ende letzten Jahres beteiligte sich Johanna Kyrklund, Global Chief Investment Officer, an einem Research-Bericht, demzufolge sich Anleger auf neue Bedingungen am Finanzmarkt vorbereiten sollten. Bei diesen Bedingungen handelt es sich um Dekarbonisierung, Deglobalisierung und Demografie – kurz gesagt: 3D. Was bedeutet all dies nun? Nun, wir glauben, dass 3D zu einer längerfristig hohen Inflation, einer aktiveren Fiskalpolitik, einer neuen Weltordnung, in der die Globalisierung in Frage gestellt wird, einer schnelleren Reaktion auf den Klimawandel und zu Arbeitskräftemangel führen wird, wobei letzterer zu Investitionen in Technologien führen wird. Um es kurz zu sagen: Wir empfehlen Anlegern, darüber nachdenken, was sie in den letzten zehn Jahren gemacht haben, und in Zukunft das Gegenteil zu machen. In dieser Episode konzentrieren wir uns auf die Auswirkungen von 3D auf Rohstoffe. Dabei unterstützen mich unsere zwei Experten und zwei meiner geschätzten Kollegen. Jim Luke.

[00:01:35.610] - Jim Luke

Hallo, ich bin Jim Luke. Ich arbeite als Rohstoff-Portfoliomanager hier in London und konzentriere mich auf fundamentales Research und Portfoliomanagement im Bereich Metalle. Dazu zählen beispielsweise Industriemetalle und Edelmetalle.

[00:01:50.600] - John Mensack

Und Malcolm Melville.

[00:01:52.040] - Malcolm Melville

Hallo, mein Name ist Malcolm Melville. Meine Anlagekarriere begann 1997 während der Asienkrise. Ich investiere in Rohstoffe und befasse mich seit etwa 20 Jahren mit Rohstoffmärkten.

[00:02:05.640] - Jim Luke

Fangen wir mit einer Frage an Jim an. Wie entschlossen sind die Zentralbanken dabei, die aktuelle Inflationswelle in den Griff zu bekommen?

[00:02:14.050] - John Mensack

Wie Sie ja wissen, John, zeigt ein Blick auf einige Teile des Schwellenmarktuniversums, dass in Brasilien eine Inflation von bis zu 13 % und in Lateinamerika allgemein von 11 % bis 13 % vorherrscht. Ich sprach heute Morgen mit Nick Brown aus unserem Team für Schwellenländeranleihen in London, der mir sagte, dass die Inflation in Ungarn inzwischen bei 18 % liegt. Wenn man sich dann die USA ansieht, ist klar, dass die Zinsen so hoch und schnell gestiegen sind wie seit Anfang der 1980er Jahre nicht mehr. Seit Ende 2021 haben wir Zinserhöhungen von insgesamt 500 Bp. verzeichnet. Deshalb kann man kaum behaupten, dass die Zentralbanken die Inflation gegenüber dem Wachstum nicht priorisiert hätten. Was ich bei diesem Thema interessant finde, ist die Frage, wie lange das noch weitergehen wird. Wir sind uns hier sicher einig, dass die Entscheidung, die Inflation gegenüber dem Wachstum zu priorisieren, nicht schwerfällt, wenn wir einerseits nahezu Vollbeschäftigung erreicht haben und die zugrunde liegende Dynamik des Wirtschaftswachstums sehr robust ist, besonders in den USA, aber andererseits die Inflation über dem Zielwert liegt. Deshalb ist die Krux für uns sicher, was passiert, wenn die zyklischen Elemente der Wirtschaft, insbesondere die Beschäftigung und vielleicht sogar die finanzielle Stabilität, wie zuletzt vor allem aufgrund der Turbulenzen im US-Bankensektor beobachtet, etwas stärker mit diesem Inflationsziel in Konflikt geraten.

[00:03:46.010] - John Mensack

Ja, vielleicht ist die Mission noch nicht erfüllt, aber die Zentralbanken haben das sicher ganz gut gemacht.

[00:03:56.250] - Jim Luke

Finde ich zumindest. Also, John, finden Sie das wirklich? Sicher muss man sagen, dass die Fed einen der grössten Fehler der Geschichte machte, als sie 2021 die geldpolitischen Zügel nicht eher straffte und an einer ultralockeren Geldpolitik festhielt – trotz der Vollbeschäftigung und des Booms der US-Wirtschaft. Man könnte des Teufels Advokat spielen und argumentieren, dass die Zentralbanken etwas an ihrer Glaubwürdigkeit wiederhergestellt haben, die sie 2021 rapide eingebüsst hatten. Das wäre meine, vielleicht etwas bösartige, Einschätzung.

[00:04:34.420] - Malcolm Melville

Nein, ich glaube, da haben Sie ganz Recht, Jim. Man könnte meiner Meinung nach auch argumentieren, dass die Zentralbanken mit dieser Welle der Inflation nicht gerechnet haben. Absolut. Und jetzt beeilen sie sich, um aufzuholen, und vielleicht erhalten sie einen Teil ihrer Glaubwürdigkeit zurück, weil die Inflation aktuell sinkt. Aber, wie Jim sagt, das Problem ist, dass die Entscheidung schwieriger wird. Und wenn die Inflation nicht auf den Zielwert sinkt, dann müssen die Zentralbanken eine Entscheidung treffen. Und in hochverschuldeten Wirtschaften ist es denkbar, dass die Zentralbanken lieber zu vorsichtig sind und das Wachstum priorisieren. Das wäre wohl ein Fall, in dem die Inflation auf hohem Niveau verharrt und sich Rohstoffe gut entwickeln.

[00:05:16.630] - John Mensack

Okay. Kann man also feststellen, dass Sie beide daran zweifeln, dass die Zentralbanken der Industrieländer ihr Inflationsziel von etwa 2 % erreichen können, ist das richtig?

[00:05:32.110] - Jim Luke

Ja. Ich persönlich glaube nicht, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Und wenn, dann wahrscheinlich nur sehr kurz, in Abhängigkeit davon, wie ausgeprägt der zyklische Abschwung der kommenden Quartale insbesondere in den USA und in der EU ausfallen wird. Damit kommen wir wieder auf das Argument von Malcom zurück. Denn wenn letztlich der andere Teil des Doppelmandats der Fed, die Beschäftigung, absolut in Ordnung ist und die Disinflation anhält, dann erreichen wir das Ziel natürlich ohne Probleme. Angesichts der frühen Zeichen von Stress in der US-Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt, ist es jedoch sehr, unwahrscheinlich dass die Arbeitslosigkeit nicht schon erheblich gestiegen sein wird, wenn sich die Gesamtinflation dem 2 %-Ziel annähert, was dann einen Dominoeffekt auf die geldpolitische Situation hätte. Das Zeitfenster für uns ist sehr, sehr eng, wie ich glaube. Und es ist wahrscheinlich, dass an dem Punkt, an dem die Fed handeln muss, um dem zweiten Teil ihres Mandats auch nur ansatzweise zu entsprechen, die Inflation wahrscheinlich nicht auf den Zielwert gesunken sein wird.

[00:06:50.520] - John Mensack

Ich glaube, durch die Pandemie hat sich noch eine andere Dynamik entwickelt, stimmt das? Wir kommen gleich auf Gold zu sprechen. Aber die fiskalpolitische Reaktion in den Industrieländern war sicherlich sehr robust. Ich meine damit, dass sie im Vergleich zu den Schwellenländern um ein Vielfaches aggressiver war. Glauben Sie, dass die Zentralbanken der Industrieländer an diesem Punkt vielleicht nicht einfach versucht sein werden, ein höheres Niveau an struktureller Inflation zu akzeptieren, um die erhöhten Schuldenniveaus zu monetisieren?

[00:07:27.070] - Jim Luke

Ich persönlich glaube nicht, dass die Fed oder andere Zentralbanken der Industrieländer mit Politikern oder Finanzministern heimlich eine Vereinbarung dahingehend schliessen, dass letztlich eine strukturell höhere Inflation nötig ist, um die Schulden in Relation zum BIP zu senken. Leute wie Neel Kashkari, dem diese Frage mehrmals direkt gestellt wurde, sagen ganz klar, dass die Fed ein Doppelmandat hat. Und das Mandat ist Vollbeschäftigung und Inflation. Schulden, Fiskalpolitik, das sind alles wahnsinnig grosse Themen in den USA, wie ich glaube, sie sind aber zweitrangig und das Problem des Kongresses, das Problem des Weissen Hauses. U letztlich liegt es am US-Finanzministerium, wie es mit diesen fiskalpolitischen Themen umgeht. Ich glaube also nicht, dass die Zentralbanken selbst aktiv oder bewusst darüber nachdenken.

[00:08:49.760] - Jim Luke

Ich glaube allerdings schon, dass sie letztlich keine Wahl haben. Die notwendigen negativen Auswirkungen derart hoher Schulden und hoher Defizite bestehen darin, dass an dem Punkt, an dem es zu einem zyklischen Abschwung kommt und die Defizite erheblich von den derzeitigen 5 % in den USA auf 8 % oder gar 9 % in einem Rezessionsszenario steigen werden, die Emissionen von Staatsanleihen massiv zunehmen müssen, um dieses Finanzierungsdefizit zu schliessen. Dann stellt sich die Frage, wer diese Anleihen eigentlich dann kauft. Die Fed muss letztlich die finanzielle Stabilität und implizit, wenn auch nicht explizit, die Zahlungsfähigkeit des Finanzministeriums garantieren. Als Antwort zu der rhetorischen Frage, wer diese Anleihen kaufen und diese Liquidität bereitstellen würde: Ich glaube, die Antwort darauf ist im Grunde genommen die Fed. Also ja, ich glaube, dass die Geldpolitik der Fed lockerer sein wird, als sie das eigentlich möchte, einfach basierend auf ihrem Inflationsmandat, bedingt durch einige dieser Schulden- und Defizit-Trends der US-Wirtschaft.

[00:10:08.420] - John Mensack

Was bedeutet das alles also für Gold? Nehmen wir Gold einfach mal als Beispiel für Rohstoffe allgemein. Wenn die Inflation also permanent höher bleibt, was bedeutet das dann für Gold?

[00:10:24.290] - Jim Luke

Wenn Sie sich die Beziehung zwischen Gold und wichtigen makroökonomischen finanziellen Variablen nach 2008 ansehen, dann sind die beiden einflussreichsten Variablen bei Weitem die US-Realzinsen gefolgt vom US-Dollar. Die Realzinsen sind aber eigentlich der wichtigste Katalysator. Zurück zur Frage. Wenn die Zentralbanken früher als in anderen Zyklen eine Entscheidung für eine Lockerung treffen müssen, und wenn die Inflation strukturell hoch bleibt, dann sollten die Realzinsen unseres Erachtens sinken, was für Gold förderlich wäre. Aber um ehrlich zu sein, dass ist eine sehr akademische, sehr rigide Art, um sich mit dem Goldmarkt auseinanderzusetzen. Und in einem gewissen Mass spricht die Preisentwicklung im Jahr 2022, als die Zehn-Jahres-Realzinsen in den USA von -100 auf +150 stiegen und sich Gold als relativ robust erwies, dafür, dass sich selbst hier einige dieser Beziehungen ändern. Eine bessere Möglichkeit für uns, um über Gold aus einer makroökonomischen Perspektive zu sprechen, ist meiner Meinung nach einfach die Perspektive der Normalisierung, echter Normalisierung.

[00:11:49.530] - Jim Luke

John, wenn man also der Fed vertraut und wirklich glaubt, dass sie alles im Griff hat und eine echte Normalisierung der Geldpolitik erreichen und zu einer Welt zurückkehren kann, in der die Konjunkturzyklen nur durch Geldpolitik gesteuert werden, und es keine negativen Nebenwirkungen für die Beschäftigung oder die finanzielle Stabilität gibt, dann glaube ich, dass das keine besonders guten Aussichten für Gold sind. Glaub man indes wie wir, dass einige dieser makroökonomischen Belastungen – insbesondere der aktuelle fiskalpolitische Zustand der USA und dabei vor allem das hohe Schuldenniveau sowohl in Bezug auf die Staatsverschuldung als auch in Bezug auf die fest verankerten erforderlichen Ausgaben infolge von Leistungsansprüchen – die betroffenen Entscheidungsträger in der Tat von einer normalen geldpolitischen Reaktion abhalten und sie eher zu unkonventionellen Massnahmen zwingen werden, sei es die direkte Monetisierung von Schulden, die Wiederaufnahme der quantitativen Lockerung oder bei einem Abschwung letztlich die Wiederaufnahme direkter fiskalpolitischer Programme, dann ergäbe sich für Gold ein wesentlich explosiveres Umfeld.

[00:13:16.910] - Jim Luke

Und dann könnte man aus der Perspektive der Normalisierung argumentieren, dass Gold zu einem gewissen Grad ein Barometer für die Glaubwürdigkeit dieser Institute ist. Je geringer die Glaubwürdigkeit der Fed, je extremer die geld- und fiskalpolitische Reaktion, desto überzeugender wird meiner Meinung nach das Argument für Gold. Wenn wir zum Thema Normalisierung zurückkehren, dann wird klar, dass die Expansion der Zentralbankbilanzen und insbesondere die der Fed keine vorübergehende Massnahme ist. Gehen wir zurück zum Jahr 2008, 2009. Bernanke sagte damals ausdrücklich, dass es sich um eine vorübergehende Massnahme handelte und diese wieder normalisiert werden würde. Das ist inzwischen rund USD 9 Bio. her. Wie vorübergehend war das wirklich? Was würde mit dieser Bilanz passieren, wenn es zu einem weiteren Abschwung kommt? Was ist denn vor einem Monat mit der Bilanz passiert, als es in den USA zu einer Krise der Regionalbanken kam? Sie ist sofort wieder gestiegen. Es gibt zugrunde liegende systemische Belastungen hier, wodurch einige dieser kurzfristigen Themen zu einer kompletten Nebenveranstaltung werden, darunter vor allem die Debatte zur Schuldenobergrenze. So denken wir über dieses Thema. John.

[00:14:36.360] - Jim Luke

Wenn Sie glauben, dass alles in Ordnung sein wird und wir wieder zu einer Art normalisierten Geldpolitik wie während der «Great Moderation» zurückkehren werden, dann lassen Sie Gold einfach beiseite. Wenn Sie aber, wie wir auch, skeptisch sind, dann haben Gold und der breitere Rohstoffkomplex durchaus eine Rolle zu spielen.

[00:14:51.270] - John Mensack

Das klingt ganz so, als handelt es sich hier um den Triumph von Hoffnung über Erfahrung, wie man so schön sagt.

[00:15:05.210] - Ankündigung

[00:15:14.010] - John Mensack

Der Anstieg des Petrodollars in den 1970er Jahren fusste auf impliziten Sicherheitsgarantien der USA im Nahen Osten. Das scheint gerade ein bisschen ins Schwanken zu geraten. Welche Entwicklungen stellen das infrage?

[00:15:26.930] - Malcolm Melville

John, ich glaube, dass die Rolle dieses Systems, das es nun schon seit 40 Jahren gibt, in der Zukunft ein sehr interessantes Thema sein wird. Also dieses System gibt es im Grund seit dem Jom-Kippur-Krieg im Oktober 1973. Wie Sie sagen, handelt es sich bei dem System um eine Art von Garantie, mit der die USA im Nahost Sicherheit bietet, wofür im Gegenzug Öl in US-Dollar gehandelt wird. Und dann werden diese US-Dollar in US-Vermögenswerte recycelt, ob Anleihen oder Aktien, um US-Defizite zu finanzieren. Aber ich glaube, dass es mehrere Gründe gibt, um damit zu rechnen, dass diese Beziehung und diese Art von System, in dem Öl vor allem in US-Dollar gehandelt wird, in Zukunft infrage gestellt wird. Erstens ist aus der Perspektive der USA das Bedürfnis nach einem solchen System, das es schon seit 40 Jahren gibt, mittlerweile geringer, da die USA inzwischen der grösste Ölproduzent der Welt sind. Es ist den USA zwar immer noch wichtig, aber nicht mehr so wie früher. Der zweite Grund ist, wie ich glaube, dass aus Sicht der Anbieter, also des Nahen Ostens, strategische Beziehungen mit Indien und China entwickelt werden müssen.

[00:16:41.020] - Malcolm Melville

Wenn Sie an das Wachstum dieser beiden Volkswirtschaften in den letzten 20 Jahren denken, dann spielen sie im globalen Kontext inzwischen eine sehr bedeutende Rolle. Eine strategische Partnerschaft mit ihnen wird daher für viele Länder im Nahen Osten immer wichtiger. Und das ist insbesondere bei Saudi-Arabien der Fall. Drittens ist da noch Russland. Russland will offensichtlich alles vermeiden, was mit dem US-Dollar zu tun hat, ganz besonders seit der Invasion in die Ukraine. Und Russland stellt derzeit rund 10 % des globalen Ölangebots. Russland steht unter Druck, Öl in jeder Währung zu handeln, solange es nicht der US-Dollar ist. Und das trägt eigentlich zu der Ansicht bei, dass Länder US-Dollar im Rohstoffbereich vermeiden. Letztlich würde ich wohl auch auf China verweisen. China verbraucht inzwischen 15 oder 16 Millionen Barrel pro Tag, das sind 15 % des globalen Öls. Und das Land will dafür sorgen, dass seine Währung internationaler ist. Also will es, dass Öl, wenn immer möglich, in Renminbi gehandelt wird. Und das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal beobachtet. Hier liegen also unterschiedliche Faktoren vor. Es ist immer noch wichtig. Es ist immer noch wichtig für die USA.

[00:17:58.500] - Malcolm Melville

Es ist immer noch wichtig für den Nahen Osten, aber einfach sehr viel weniger wichtig als in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass das Petrodollar-System in den kommenden Jahren erodiert werden wird und Öl in anderen Währungen als nur dem US-Dollar gehandelt werden wird.

[00:18:13.100] - Malcolm Melville

Ganz offensichtlich ist, dass seit dem letzten Jahr viele der wichtigsten Produzenten, wozu ich vor allem Saudi-Arabien zähle, in ihrem eigenen Interesse handeln. Also OPEC plus steht an erster Stelle. Und das ergibt sich letztlich wirklich durch ihre sehr aggressiven inländischen Programme. Denken Sie an den Plan «Saudi Vision» 2030, bei dem es vor allem um eine künftig geringere Abhängigkeit von Öl geht, um die Verbesserung des Gesundheits- und des Bildungssystems, die Förderung des Tourismussektors, das ist alles unglaublich teuer. Es wird geschätzt, dass der Breakeven im Saudi-Haushalt dieses Jahr bei etwa USD 80 oder 81 je Barrel liegt. Damit steht das Land wirklich unter Druck, die Massnahmen zu identifizieren, die für Saudi-Arabien am besten sind, während früher der Hauptgesichtspunkt vielleicht war, was ist für unsere strategischen Partner, wie die USA, am besten? Ich denke, wir erleben hier einen ganz dramatischen Wandel. Der Einfluss, den die USA auf den Ölpreis haben, lässt also nach. Und das sieht man an der jüngsten Kritik der Biden-Administration an der OPEC im Anschluss an die aktuellen Produktionsdrosselungen. Das hat der Westen in einer Zeit, in der die Inflation als zu hoch gilt, wohl nicht gewollt.

[00:19:27.150] - Malcolm Melville

Aber OPEC plus tat das unter der Führung von Saudi-Arabien trotzdem, weil das in ihrem Interesse ist.

[00:19:33.620] - John Mensack

Malcom, als Putins Tanker vor 15 Monaten in die Ukraine einrollten, wurde spekuliert, dass Russland vielleicht sein Öl nicht loswerden würde. Ich muss zugeben: Ich sah das auch so. Ich habe das geglaubt. Aber das war dann doch etwas naiv, oder nicht?

[00:19:53.600] - Malcolm Melville

Ja, John, ich habe das auch geglaubt. Ich habe wirklich geglaubt, dass Russland sein Öl nicht loswird, wenn der Westen seine Sanktionen verhängt. Aber das war dann nicht der Fall. Vor allem Indien und China kaufen von Russland. Und ich glaube, dass der Hauptgrund dafür war, dass russisches Öl zu einem Abschlag von USD 25 gegenüber internationalem Öl gehandelt wurde, und damit hatten wir und auch viele am Markt nicht gerechnet. Billiges Öl, billige Energie ist für viele Länder, wie eben Indien und China, einfach unwiderstehlich. Deshalb haben sie diese niedrigeren Preise richtig ausgenutzt. Wenn Sie sich die Sanktionen des Westens ansehen, dann waren die genau auf dieses Ziel ausgerichtet, nämlich einerseits den Mittelfluss in US-Dollar nach Russland zu reduzieren und andererseits sicherzustellen, dass russisches Öl dann doch an den Markt kommt, um die Inflation zu senken. Was der Westen mit seinen Sanktionen gegen Russland nicht wollte, war eine Restriktion des Ölangebots und ein Anstieg der Inflation und Energiepreise. Und man muss sagen: Auch wenn ich sehr skeptisch war, dass das funktionieren würde, es funktioniert tatsächlich hervorragend.

[00:21:10.400] - Malcolm Melville

Russisches Öl wird zu einem Abschlag von USD 25 oder USD 30 gehandelt, aber es fliesst im Grunde genauso wie früher. Und das hat bislang wirklich eine Obergrenze für die Ölpreise gesetzt. Und ich glaube, dass erklärt einen Teil der Schwäche, die wir bei den Ölpreisen in den letzten zwölf Monaten beobachtet haben.

[00:21:28.760] - Jim Luke

Also sie machen Umsätze, aber sie machen deswegen keine riesigen Gewinne, stimmt das?

[00:21:33.980] - Malcolm Melville

Ja, genau.

[00:21:35.830] - Jim Luke

Um nochmal auf Ihre Bemerkung zurückzukommen, dass der Westen wollte, dass die Ölhähne aufgedreht bleiben. Ölhähne weiter auf, aber bei niedrigen Gewinnen. Wir wollen ja nicht die Kriegsmaschinerie finanzieren. Was bedeuten diese jüngsten Produktionsdrosselungen der OPEC plus für den Risikoaufschlag von Rohöl?

[00:21:50.490] - Malcolm Melville

Ich glaube, sie bedeuten zwei Dinge. Ich denke, dass Öl einen Risikoaufschlag haben sollte. Die OPEC plus ist schliesslich eine grosse Anbieterin, der grösste dominierende Anbieter sogar, auf dem Ölmarkt. Die Drosselung, die zwischen planmässigen Sitzungen und nicht im regulären Rahmen stattfand, deutet wirklich darauf hin, dass sich das Angebot eines absolut unverzichtbaren Rohstoffs ganz nach Lust und Laune einschränken lässt. Und das zu prognostizieren ist schwierig. Ich glaube nicht, dass es jemanden ausserhalb dieser Gruppe gibt, der das kann. Deshalb sollte der Ölpreis diesen Risikoaufschlag berücksichtigen. Zweitens haben die Drosselungen meines Erachtens tatsächlich einen Mindestpreis, also Floor für Öl festgelegt. Wir haben bereits über diese fiskalpolitischen Zwänge in Saudi-Arabien gesprochen, die auch auf viele andere OPEC-Mitgliedsstaaten zutreffen. Und ich glaube wirklich: Wenn die Ölpreise wesentlich unter den aktuellen Stand fallen würden, also von etwa 71-76 auf unter 70, dann käme es zu einer ganz anderen angebotsseitigen Reaktion. Deshalb bin ich der Meinung, dass diese Produktionsdrosselung, die eigentlich eine Grundsatzerklärung ist, wirklich einen Mindestpreis für Öl festlegt.

[00:23:02.470] - Malcolm Melville

Also sollte es einen kleinen Aufschlag geben, aber das heisst eigentlich, dass das Abwärtspotenzial des Ölpreises vom aktuellen Stand begrenzt ist.

[00:23:10.230] - Ankündigung

[00:23:22.390] - John Mensack

Bei der Klimawende führt an Rohstoffen kein Weg vorbei. Ich glaube, das ist offensichtlich. Wir konzentrieren uns im Folgenden besonders auf Kupfer, ein wichtiges Metall bei der Energiewende. Jim, es heisst ja, dass Kupfer das wichtigste Metall für die Energiewende ist. Warum?

[00:23:41.710] - Jim Luke

Dank seiner Rolle als unersetzlicher Leiter von Elektrizität, der im Grunde den Einsatz pro Einheit steigert, wie wir wahrscheinlich alle schon gehört haben. Also grössere Nutzung von Dingen wie Elektrofahrzeugen, aber auch grössere Nutzung pro Megawatt installierter Kapazität. Wenn Sie beispielsweise Solaranlagen oder Offshore-/Onshore-Windanlagen mit konventionellen Stromquellen vergleichen, dann verwenden sie in Bezug auf die Kupferintensität einfach sehr viel mehr Metall. Selbst wenn Sie im Rahmen der Energiewende bei Batteriekathoden und EVs beispielsweise etwas mehr Mangan nutzen oder etwas weniger Nickel, dann werden Sie trotzdem den Kupfergehalt in diesem Fahrzeug nicht wesentlich reduzieren können. Deshalb ist die Aufregung um Kupfer meines Erachtens so gross.

[00:24:45.730] - John Mensack

Nun, wir haben dieses Jahr viel über Lieferengpässe gehört. Können Sie etwas darüber sagen, wie das in Zukunft weitergeht, oder ob wir das Schlimmste hinter uns haben?

[00:24:57.510] - John Mensack

Ich glaube, dass wir 2023 das Rekordniveau erreicht haben, was die Unterbrechungen ab Ende des vierten Quartals und bis ins erste Quartal betrifft. Also Unterbrechungen von 7 % oder 8 % des globalen Minenangebots. Im Vergleich dazu liegt die typische Störungsrate jährlich bei 4 % bis 5 %. Ich glaube, dass sich die Lage 2023 entspannen wird. Aber strukturell gesehen stimmt das Thema der Unterbrechungen zu einem gewissen Grad mit unserer nächsten Podcast-Episode zur geopolitischen und regionalen Stabilität in Regionen überein, die Kupfer produzieren, insbesondere Lateinamerika. Die politische Lage in Ländern wie Peru oder Chile, sowohl im Hinblick auf die Nationalpolitik als auch in Bezug auf die Bergbaugemeinden in diesen Regionen, spielt dabei eine besonders wichtige Rolle.

[00:25:59.060] - John Mensack

Gibt es genug Kupfer für die Energiewende in allen Ländern?

[00:26:06.230] - John Mensack

Ja, das ist auf jeden Fall so. Wie bei jedem anderen Rohstoff auch, ist bei Kupfer ein wesentliche Faktor in Sachen Angebot und Nachfrage stets der Preis. Wenn Sie sich mit Rohstoffmärkten oder Kupfer beschäftigen, dann kann der ganze Hype schon frustrierend sein, insbesondere, was den Kupfermarkt betrifft, und zwar vonseiten einiger Produzenten, einiger Förderer, aber auch einiger Experten. Die Vergangenheit zeigt, glaube ich, dass es bei einem bestimmten Preis immer eine Möglichkeit gibt, dass sich der Markt ausbalancieren kann. Gehen wir an den Anfang der 2000er Jahre zurück und wir können immer wieder zeigen, dass der theoretische Gipfel des Kupferangebots kontinuierlich zwei bis drei Jahre entfernt ist. Das ist heute nicht anders als 2010 oder 2015. Die Frage ist dann, wie robust ist die aktuelle Angebotspipeline? Und welchen Kupferpreis brauchen wir, um Produzenten angesichts sehr, sehr strenger ESG-Auflagen, geopolitischer Probleme, Einschränkungen in Bezug auf den Reinheitsgrad und geologischer Gegebenheiten zu incentivieren, um das Metall an den Markt zu bringen? Und ich glaube, dass man das sehr rationale Argument für eine jährliche Wachstumsrate der Kupfernachfrage von 1,5 % bis 2 % machen kann, gestützt durch eine Vielzahl globaler Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels.

[00:27:48.660] - Jim Luke

Meiner Meinung nach kann man dann argumentieren, dass die Kupferpreise wesentlich höher liegen müssten, um ein solches Angebot auf dem Markt zu incentivieren. Wird es aber zu einem echten Engpass oder einem geopolitisch destabilisierenden Mangel an Kupfer kommen? Das war, glaube ich, ein Zitat von S&P Global vor einigen Wochen. Das würde ich eher mit einer Prise Salz nehmen. Was das Kupferangebot betrifft, würde ich mich also als zynischen Bullen bezeichnen.

[00:28:20.870] - John Mensack

Die beste Art von Bullen, das ist sicher. Diese Kommentare zu Kupfer, gelten sie auch für andere Metalle im Rahmen der Energiewende?

[00:28:37.790] - Jim Luke

Das Angebot ist für jedes Metall unterschiedlich, die Engpässe befinden sich jeweils an unterschiedlichen Orten. Allgemein gesagt ist die Produktion, insbesondere die raffinierte Produktion einiger Metallen, konzentrierter als bei anderen Metallen. Beispielsweise werden über 95 % aller Seltenerdmetalle immer noch in China weiterverarbeitet und veredelt. Die Zahl für Lithium ist nach wie vor sehr hoch. Hier gibt es zweifellos einige strategische Probleme. Allgemeiner gesprochen, und das zeigen die neuen Gesetze in der EU oder der Inflation Reduction Act in den USA, ist das etwas, das angesichts der wachsenden geopolitischen Spannungen zu einer immer stärkeren Priorität wird.

[00:29:32.090] - John Mensack

Okay, sehr gut. Und es gibt stets die Möglichkeit, dass einige Länder strategisch Lagerbestände aufbauen. Die Welt ist nicht mehr so einfach, wie sie es mal war. Stimmt das?

[00:29:45.730] - Jim Luke

Ja, das könnte man sagen.

[00:29:47.000] - Jim Luke

Das würde man meinen, wenn man an die Zukunft denkt und damit rechnet, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China weiter verschlechtern. Man würde denken, dass sich die Entscheidungsträger mit Dingen wie Seltenerdmetallen und Basismetallen auseinandersetzen und aus Sicht des Industrie- und Militärindustriekomplexes denken, davon könnte ich einen Vorrat gebrauchen. Deshalb würde es mich nicht wundern, wenn sich Regierungen in diese Richtung entwickeln. Und wenn sie das nicht tun, fände ich das im Hinblick auf die Sicherheit schon etwas beunruhigend.

[00:30:19.540] - Malcolm Melville

Okay, Malcolm Melville, Jim Luke, wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Vielen Dank für Ihre Zeit und vor allem für Ihre wertvollen Einblicke. Danke auch an unsere Zuhörer, wir hoffen, es hat sich auch für Sie gelohnt. Wir möchten Sie unbedingt auch zum Anhören unserer Episode über Rohstoffe als geopolitische Absicherung einladen, die wir sehr bald veröffentlichen werden. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.

[00:30:40.050] - David Brett

Das war ein spannendes Gespräch. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie doch unsere Website auf schroders.com/theinvestordownload.

[00:31:16.190] - David Brett

Danke!

[00:31:17.250] - Sprecher 6

