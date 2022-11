A bis Z der Begriffe aus dem Bereich Naturkapital und Biodiversität

Zielgruppe des Fondvertriebs

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Mit dem Zugriff auf diese Website (die "Website") akzeptieren Sie als Kundin/Kunde oder potentielle Kundin/potentieller Kunde, die Informationen auf der Website zu erhalten.

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, da sie bestimmte, gesetzlich vorgeschriebene Einschränkungen für den Zugang zu und die Verbreitung von Informationen auf dieser Website erläutern.

Diese Website (einschliesslich Microsites) und alle darin enthaltenen Informationen stellen Werbung dar.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für alle Geschlechter.

ZUGANGSBESCHRÄNKUNGEN – PROFESSIONELLE KUNDEN UND QUALIFIZIERTE ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Diese Website und alle darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für professionelle Kunden im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018 ("FIDLEG") und seiner Ausführungsverordnung ("professionelle Kunden") und qualifizierte Anleger im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG") und seiner Ausführungsverordnung ("qualifizierte Anleger") bestimmt, die ihren Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben.

Diese Website und alle darin enthaltenen Informationen sind nicht für das Angebot oder den Vertrieb an oder die Nutzung durch eine andere Person oder Unternehmung in einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung bestimmt und dürfen von einer solchen Person oder Unternehmung nicht abgerufen werden.

Die auf dieser Website erwähnten kollektiven Kapitalanlagen ("Schroder Fonds") dürfen, sofern nachfolgend nicht ausdrücklich anders angegeben, US-Bürgern oder in den USA ansässigen oder eingetragenen Personen und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge unabhängig von ihrer Herkunft der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 und/oder des U.S. Commodity Exchange Act in der jeweils geltenden Fassung als US-Personen gelten, nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden.

UNTERNEHMENSINFORMATIONEN UND AUFSICHTSSTATUS

Diese Website ist Eigentum der Schroder Investment Management (Switzerland) AG (nachfolgend "SIMSAG") und wird von dieser betrieben. Der eingetragene Sitz von SIMSAG befindet sich an der folgenden Adresse: Central 2, CH-8001 Zürich, Schweiz.

SIMSAG ist als Fondsleitung gemäss dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute vom 15. Juni 2018 ( "FINIG") von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, Schweiz, ("FINMA") bewilligt und wird von dieser überwacht.

SIMSAG ist letztendlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Schroders plc, London. Schroders plc ist an der Londoner Börse notiert und ist Bestandteil des FTSE 100 Index.

SIMSAG verwaltet verschiedene vertragliche Anlagefonds nach Schweizer Recht, agiert als Schweizer Vertreter und Vertriebsträger für verschiedene Schroder Fonds nach ausländischem Recht, erbringt Vermögensverwaltungsdienstleistungen für schweizerische und ausländische kollektive Kapitalanlagen und Anlagestiftungen sowie individuelle Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen für andere professionelle und institutionelle Kunden.

SIMSAG fungiert insbesondere als Fondsleitung der in der Schweiz domizilierten Schroder Fonds. Die relevanten Fondsdokumente (bspw. Prospekt mit integriertem Fondsvertrag (bzw. Fondsvertrag mit Anhang), die Basisinformationsblätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte) der in der Schweiz domizilierten Schroder Fonds sind bei SIMSAG kostenlos erhältlich.

Ausserdem fungiert SIMSAG als Schweizer Vertreter für die ausländischen Schroder Fonds, die von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz genehmigt wurden (die "Genehmigten Schroder Fonds"), sowie für die ausländischen Schroder Fonds, die von der FINMA nicht zum Angebot in der Schweiz genehmigt wurden, aber ausschliesslich qualifizierten Anlegern in der Schweiz angeboten werden dürfen ("Schroder Fonds für qualifizierte Anleger"). Zahlstelle der Genehmigten Schroder Fonds und der Schroder Fonds für qualifizierte Anleger ist die Schroder & Co Bank AG, Central 2, CH-8001 Zürich, Schweiz. Die relevanten Fondsdokumente (je nach Sachverhalt: Prospekt, Emissionsdokument, Satzung, Basisinformationsblätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte) der Genehmigten Schroder Fonds und der Schroder Fonds für qualifizierte Anleger sind bei SIMSAG kostenlos erhältlich. Die relevanten Fondsdokumente der Schroder Fonds für qualifizierte Anleger werden nur qualifizierten Anlegern abgegeben.

SIMSAG kann von Zeit zu Zeit den Betrieb dieser Website aussetzen, um Reparaturen, Wartungs- oder Verbesserungsarbeiten durchzuführen oder um ihren Inhalt oder ihre Funktionalität zu aktualisieren oder zu verbessern. SIMSAG kann auch das Format, den Inhalt und/oder den Zugang zu dieser Website (einschliesslich dieser Nutzungsbedingungen) jederzeit nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung ändern.

ANWENDBARE REGULIERUNG

Als Fondsleitung unterliegt SIMSAG unter anderem den Vorschriften des FIDLEG, des KAG und des FINIG.

In unserem FIDLEG Kundeninformationsdokument wird insbesondere erläutert, wie wir die regulatorischen Anforderungen des FIDLEG und seiner Ausführungsverordnung anwenden.

OMBUDSMAN

SIMSAG ist der folgenden Ombudsstelle angeschlossen:

Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS), Talstrasse 20, CH-8001 Zürich, Schweiz.

Unser FIDLEG Kundeninformationsdokument enthält detaillierte Informationen über die Möglichkeit, ein Schlichtungsverfahren einzuleiten.

KEINE AUFFORDERUNG, KEIN ANGEBOT, KEINE EMPFEHLUNG ODER BERATUNG

Alle Informationen und Dokumente, die auf dieser Website veröffentlicht, geteilt oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken.

Keine der auf dieser Website veröffentlichten Informationen oder Dokumente stellt eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Schroder Fonds oder anderen Finanzinstrumenten, zur Durchführung von Transaktionen oder zum Abschluss von Rechtsgeschäften irgendeiner Art dar. Die Informationen auf dieser Website sind ausschliesslich produktbezogen und berücksichtigen keine persönlichen Umstände und stellen keine allgemeine oder persönliche Anlageempfehlung oder –-beratung dar.

SIMSAG bietet keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder andere Beratung über diese Website an, und nichts auf dieser Website ist als solche Beratung auszulegen.

SIMSAG garantiert nicht, dass die auf dieser Website erwähnten Schroder Fonds oder Finanzinstrumente für jeden Anleger geeignet sind. Sie dürfen sich daher bei Anlage- oder sonstigen Entscheidungen nicht auf den Inhalt dieser Website verlassen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Vorzüge und Risiken, die mit der Verwendung von Materialien auf dieser Website verbunden sind, zu bewerten, bevor Sie Anlageentscheidungen auf der Grundlage dieser Materialien treffen. Anlage- oder andere Entscheidungen sollten ausschliesslich auf der Grundlage der relevanten Fondsdokumente (Prospekt/Emissionsdokument, Fondsvertrag/Statuten, wesentliche Anlegerinformationen/Basisinformationsblätter, Rechenschaftsberichte) des jeweiligen Fonds getroffen werden.

Es ist wichtig, dass Sie die relevanten Fonds- und Produktdokumente lesen, bevor Sie Investitionen tätigen, um sicherzustellen, dass Sie die Anlagepolitik, die Gebühren, die spezifischen Risiken und andere wichtige Angelegenheiten verstehen, um festzustellen, ob es sich um ein für Sie geeignetes Produkt handelt.

Wir empfehlen Ihnen, sich an einen unabhängigen Finanzberater, Steuerberater oder anderen qualifizierten Experten zu wenden, um festzustellen, ob eine Anlage in ein bestimmtes Finanzinstrument Ihren spezifischen Anforderungen und Ihrem bevorzugten Risikoprofil entspricht.

ANLAGERISIKO / PERFORMANCE

Die Erbringung von Finanzdienstleistungen und Anlage in Finanzinstrumente sind mit Chancen, aber auch mit Risiken verbunden. Es ist wichtig, dass Sie diese Risiken verstehen, bevor Sie eine Finanzdienstleistung in Anspruch nehmen oder in ein Finanzinstrument investieren. Die wichtigsten Risiken sind in der Broschüre RISIKEN IM HANDEL MIT FINANZINSTRUMENTEN der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) sowie in den entsprechenden Dokumenten des jeweiligen Finanzinstruments erläutert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können fallen oder steigen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Anleger sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass Wechselkursschwankungen einen Einfluss auf Anlagen in Fremdwährungen haben können.

Alle Performancedaten auf dieser Website stellen die Performance in der Vergangenheit dar. Die vergangene Performance ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Performance, und nichts auf dieser Website sollte so interpretiert werden, dass es etwas anderes aussagt oder impliziert. Die Performancedaten berücksichtigen keine Kommissionen und Kosten, die bei der Zeichnung oder Rücknahme von Fondsanteilen direkt beim Anleger anfallen.

Die Höhe der Steuervorteile und -verbindlichkeiten hängt von den individuellen Umständen ab und kann sich in Zukunft ändern.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

DIE NUTZUNG DIESER WEBSITE ERFOLGT AUF IHR EIGENES RISIKO. DIESE WEBSITE, ZUSAMMEN MIT ALLEN DARIN ENTHALTENEN INHALTEN, INFORMATIONEN UND MATERIALIEN, WIRD "WIE BESEHEN" UND "WIE VERFÜGBAR" ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, OHNE JEGLICHE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART. JEGLICHE MATERIALIEN, INFORMATIONEN ODER INHALTE, AUF DIE SIE ZUGREIFEN, DIE SIE HERUNTERLADEN ODER DIE SIE ANDERWEITIG DURCH DIE NUTZUNG DIESER WEBSITE ERHALTEN HABEN, ERFOLGEN AUF IHR EIGENES RISIKO, UND SIMSAG IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR SCHÄDEN AN IHREN COMPUTERSYSTEMEN ODER FÜR DATENVERLUSTE, DIE DURCH DAS HERUNTERLADEN SOLCHER MATERIALIEN ENTSTEHEN. SIMSAG UND IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN LEHNEN AUSDRÜCKLICH ALLE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, IN BEZUG AUF DIE SIMSAG WEBSITE UND ALLE DARIN ENTHALTENEN MATERIALIEN, INFORMATIONEN, INHALTE UND FUNKTIONALITÄTEN AB.

OBWOHL ALLE ZUMUTBARE SORGFALT DARAUF VERWENDET WURDE, SICHERZUSTELLEN, DASS DIE INHALTE, INFORMATIONEN UND MATERIALIEN AUF DIESER WEBSITE GENAU, AKTUELL, VOLLSTÄNDIG, KORREKT, SICHER, ZUVERLÄSSIG ODER VERFÜGBAR SIND, GARANTIERT SIMSAG NICHT DIE GENAUIGKEIT, AKTUALITÄT, VOLLSTÄNDIGKEIT, RICHTIGKEIT, SICHERHEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT ODER VERFÜGBARKEIT DIESER WEBSITE ODER DER INFORMATIONEN ODER ERGEBNISSE, DIE DURCH DIE NUTZUNG DIESER WEBSITE ERHALTEN WERDEN, ODER DASS DIESE WEBSITE JEDERZEIT VERFÜGBAR ODER FREI VON VIREN ODER FEHLERN IST.

ALLE INHALTE, INFORMATIONEN UND MATERIALIEN AUF DIESER WEBSITE KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT ODER AKTUALISIERT WERDEN. MIT EINEM DATUM VERSEHENE INHALTE, INFORMATIONEN UND MATERIALIEN WERDEN AUSSCHLIESSLICH FÜR DAS ENTSPRECHENDE DATUM VERÖFFENTLICHT. SIMSAG IST NICHT VERPFLICHTET, DIESE INFORMATIONEN ZU AKTUALISIEREN. SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, SIND DIE NUMMERN/ZAHLEN AUF DER SIMSAG-WEBSITE UNGEPRÜFT.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

IN KEINEM FALL IST SIMSAG HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE SCHÄDEN, STRAFSCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER ANDERE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN DURCH DATEN-, GESCHÄFTS- ODER GEWINNVERLUST), DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN, DIESER WEBSITE, DER UNFÄHIGKEIT, DIESE WEBSITE ODER JEGLICHE INHALTE, DIE AUF ODER VON DIESER WEBSITE ERHALTEN ODER GESPEICHERT WURDEN, ERGEBEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUF EINEM VERTRAG, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG, EINER VERSCHULDENSUNABHÄNGIGEN HAFTUNG ODER ANDERWEITIG BERUHEN, SELBST WENN SIMSAG AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

DATENSCHUTZ

Wir bei Schroders respektieren Ihre Privatsphäre und verpflichten uns, Ihre persönlichen Daten zu schützen.

Unsere Datenschutzrichtlinie erklärt, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten. Sie richtet sich an Personen, deren personenbezogene Daten wir im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten verarbeiten. Bei diesen Personen kann es sich um Kunden oder potenzielle Kunden oder deren Vertreter, Agenten oder Beauftragte oder um einen Mitarbeiter, Direktor, leitenden Angestellten oder Vertreter einer anderen Organisation handeln, mit der wir eine Geschäftsbeziehung unterhalten. Die Datenschutzrichtlinie richtet sich auch an die Besucher unserer Websites.

Schroders verwendet Cookies zur Personalisierung und Verbesserung Ihrer Website-Erfahrung. Wenn Sie 'Ich stimme zu' wählen, akzeptieren Sie alle Kategorien von Cookies. Wenn Sie Cookies verwalten wählen, haben Sie die Möglichkeit, nur die Kategorien Ihrer Wahl zu akzeptieren.

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Arten von Cookies zum Browsen auf unserer Website erforderlich sind und daher nicht deaktiviert werden können. Diese notwendigen Cookies sammeln keine persönlichen Informationen über Sie. Für weitere Informationen darüber, welche Cookies wir verwenden und wie diese sich auf Sie auswirken, besuchen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie.

NUTZUNG DER LINKS

Die auf dieser Website enthaltenen Hyperlinks dienen nur der Information und Bequemlichkeit. SIMSAG ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Websites, die über diese Website verlinkt oder von dieser Website aus erreichbar sind. SIMSAG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung in Bezug auf die über diese Website zugänglichen externen Websites.

E-MAIL-FUNKTION

Per E-Mail zwischen Ihnen und der SIMSAG zu kommunizieren, ist nur eine von der SIMSAG gewährte Möglichkeit zur Vereinfachung der Kommunikation. Sie anerkennen die Einschränkungen bezüglich der Zuverlässigkeit der Zustellung, der Pünktlichkeit und der Sicherheit von E-Mails und verstehen, dass SIMSAG nicht für Verluste oder Schäden verantwortlich gemacht werden kann, die dadurch entstehen könnten, dass Ihre Anfragen nicht angenommen, bestätigt oder bearbeitet werden oder dass Ihre E-Mails von Dritten abgefangen werden. Nachrichten, die Sie uns per E-Mail senden, sind möglicherweise nicht sicher. Wir empfehlen Ihnen, keine vertraulichen Informationen per E-Mail an uns zu senden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, uns vertrauliche Informationen per E-Mail zu senden, tun Sie dies auf eigenes Risiko und in dem Wissen, dass diese Informationen von Dritten abgefangen werden könnten, und wir übernehmen keine Verantwortung für die Sicherheit oder Integrität dieser Informationen.

RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen und Materialien sind durch geistige Eigentumsrechte geschützt, die im Besitz der SIMSAG, ihrer verbundenen Unternehmen oder Dritter sind oder von diesen beansprucht werden. Die Informationen und Materialien dürfen ausschliesslich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch angezeigt und ausgedruckt werden, vorausgesetzt, dass Sie keine geistigen Eigentumsrechte oder andere Hinweise darauf entfernen. Sie stimmen zu, die Informationen und Materialien dieser Website in welcher Form und mit welchen Mitteln auch immer ("offline" und "online") ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von SIMSAG nicht zu übertragen, zu reproduzieren oder anderweitig zu nutzen.

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSBARKEIT

Ihr Zugang, der Besuch und die Nutzung dieser Website sowie die vorliegenden Nutzungsbedingungen unterliegen schweizerischem Recht. Der Gerichtsstand ist Zürich, Schweiz.

BESTÄTIGUNG

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Ich stimme zu" bestätigen Sie (i) dass Sie ein professioneller Kunde und ein qualifizierter Anleger mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz wie oben definiert sind und (ii) dass Sie die Nutzungsbedingungen gelesen haben und diese akzeptieren.

Wenn Sie (i) kein professioneller Kunde und qualifizierter Anleger mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz wie oben beschrieben sind und/oder (ii) wenn Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ich stimme nicht zu".

Publikationsdatum: 1. Januar 2022