Ist Ihr digitaler Fussabdruck ein Reputationsrisiko?

Als Leonardo DiCaprio für 1,75 Mio. US-Dollar (1,3 Mio. Pfund) eine Insel vor der Küste von Belize kaufte, um dort einen isolierten Rückzugsort zu errichten, wusste er, dass Privatsphäre in der heutigen Welt ein Luxusgut ist. Das gilt sowohl digital als auch physisch. Noch vor 40 Jahren war es Standard, keinen digitalen Fussabdruck zu haben. Heute ist es genau umgekehrt.

Vermögende und hochrangige Persönlichkeiten entscheiden sich zunehmend dafür, ihren Online-Auftritt selbst in die Hand zu nehmen. Die Informationen über Sie, die online verfügbar sind, sind nicht nur ein Eitelkeitsprojekt, sondern können bei Geschäftsabschlüssen und Sicherheitsangriffen gegen Sie verwendet werden. Das hat auch Auswirkungen auf die Privatsphäre und Ihren Ruf.

„Sie würden niemals schlecht gekleidet in ein Meeting gehen“, erklärt Andrew Wessels, Gründer und CEO von The Marque, einem Unternehmen für digitales Profilmanagement mit Sitz in Mayfair, London. Er argumentiert, dass der erste Eindruck heute fast immer online gemacht wird. The Marque unterstützt Top-Führungskräfte in Private Wealth und Private Equity-Unternehmen, Philanthropen und Sportler.

The Marque ist ein Unternehmen in einer wachsenden Branche, die Einzelpersonen dabei hilft, die Kontrolle über die Geschichten zu behalten, die in der digitalen Sphäre über sie erzählt werden. „Sie werben nicht für sich selbst. Sie kontrollieren die Nachricht. Das ist ein echter Unterschied“, fügt Andrew hinzu.

Es gibt zwar viele Elemente Ihres digitalen Fussabdrucks, die Sie kontrollieren können, wie z. B. die Einschränkung von Konten in den sozialen Medien und der Privatverkauf Ihres Hauses, aber es gibt auch Elemente, die schwieriger zu steuern sind, wie z. B. das, was andere über Sie teilen, Datenlecks, die im Dark Web landen und andere Sicherheitsangriffe.

Umgang mit negativer Presse

Manche Menschen finden, dass eine Google-Suche nach ihrem Namen unfairerweise von einer Geschichte dominiert wird. Andere finden es karrierehemmend, wenn jemand, der den gleichen Namen wie sie trägt, bei einer Google-Suche als vorbestraft angezeigt wird. Wiederum andere stellen fest, dass es im Internet widersprüchliche Informationen über sie gibt. Und: „Manche Leute haben es einfach satt, dass man über ein Geschäft spricht, das sie vor zehn Jahren abgeschlossen haben“, erklärt Andrew. All diese Probleme können jemanden dazu veranlassen, sich an Dritte zu wenden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, gegen ein unerwünschtes digitales Profil bei Google vorzugehen. Wichtig ist unter Umständen, aktuelle Seiten und Biografien in den sozialen Medien zu haben, relevante Websites zu besitzen oder ein Medienunternehmen zu bitten, einen negativen Artikel zu löschen.

Obwohl Verhandlungen mit Inhaltsproduzenten über die Entfernung von verleumderischen, unfairen oder unrichtigen Inhalten in vielen Situationen effektiv sind, haben sie nicht immer den gewünschten Effekt. Scott Stewart ist Vice President of Intelligence bei TorchStone Global, einem Unternehmen für Risikominderung und Sicherheit. Er erklärt, dass man, je nachdem, wo etwas gepostet wird, „durch Einwände gegen den Inhalt mehr Aufmerksamkeit darauf lenken kann, so dass man durch Überreaktionen eventuell erst eine Krise auslöst“. Daher kann es effektiver sein, digitale Assets zu besitzen, die bei einer Google-Suche auf der ersten Seite erscheinen, insbesondere wenn man bedenkt, dass 75 % der Menschen bei einer Google-Suche nie über die erste Seite hinaus blättern. Dazu gehört der Kauf von Domänennamen sowie die Erstellung einer Website zur Förderung Ihres digitalen Profils.

Allerdings bietet dies keine schnelle Lösung als Reaktion auf eine Krise. Es kann sechs Monate dauern, bis Sie Ergebnisse auf der ersten Seite von Google sehen. „Wenn zehn negative Berichte über Sie auf der ersten Seite einer Google-Suche erscheinen, gibt es keinen Zauberstab, um diese einfach wegzuwischen“, erklärt Andrew. Sowohl Scott als auch Andrew empfehlen, sich Unterstützung zu suchen, bevor es überhaupt zu einer Krise kommt. Wenn Sie bereits eine Handvoll Websites auf der ersten Seite einer Google-Suche haben, kann Ihre Seite der Geschichte neben oder über jeder negativen Presse präsentiert werden, sobald sie auftaucht.

Natürlich besteht die Gefahr, dass Sie zu weit gehen und es so aussieht, als ob Sie etwas zu verbergen hätten. „Wenn Sie an einem Unternehmen beteiligt sind, das in Konkurs gegangen ist, und es nicht Ihre Schuld ist, stehen Sie dafür gerade. Niemand ist vollkommen“, empfiehlt Andrew. „Wenn Sie wegen Insiderhandel oder ähnlichem angeklagt sind, werden wir nicht mit Ihnen zusammenarbeiten. Dann müssen Sie mit einem Anwalt sprechen“, fügt er hinzu.

Die überwiegende Mehrheit des Internets ist nicht auf Google Das Dark Web und Deep Web sollten nicht unterschätzt werden. Was Sie bei Google oder im Surface Web sehen, macht lediglich in etwa 1–5 % des Internets aus. Die restlichen 95–99 % entfallen auf das Deep Web und das Dark Web. Das Deep Web bezieht sich auf alles, was nicht indiziert und daher nicht durchsuchbar ist. Dazu gehören Inhalte, die sich hinter einer Bezahlschranke befinden oder für die Anmeldedaten erforderlich sind, sowie Inhalte, die für die Indizierung gesperrt wurden, wie z. B. Unternehmensdatenbanken oder Krankenakten. Das Dark Web macht in etwa nur 0,1 % des Deep Web aus. Es wird hauptsächlich zur Anonymisierung verwendet. Dies kann kriminelle Aktivitäten umfassen, wird aber auch von politischen Informanten, Aktivisten und Journalisten genutzt. WikiLeaks ist ein bekanntes Beispiel für eine dunkle Website. Unerlaubt erlangte persönliche Daten können im Dark Web verkauft werden, von Hausplänen bis hin zu persönlichen Telefonnummern, Kreditkarten und E-Mail-Adressen. Jeder, von einem kommerziellen Konkurrenten bis hin zu einem Einbrecher, könnte diese Informationen gegen Sie verwenden.

Soziale Medien

In manchen Fällen können Ihre eigenen Seiten ein grösseres Risiko darstellen als die anderer Personen. „Das Twitter-Konto einer Kundin von uns war gehackt worden. Sie hatte es nicht bemerkt, weil sie ihr Konto nicht mehr benutzte“, erklärt Andrew. „Der Hacker hatte ziemlich anrüchige Dinge über Brad Pitt geschrieben. Natürlich hat sie es sofort gelöscht, als wir mit ihr darüber sprachen“, fügt er hinzu.

Während diese Art von Cyberangriff relativ geringe Folgen hat, sind die potenziellen Gefahren einer Sicherheitsverletzung nur allzu bekannt. „Wenn wir mit einer Familie zusammenarbeiten, führen wir stets eine Bewertung des öffentlichen Profils durch. Das hilft uns zu verstehen, was im Internet über sie vorhanden ist – ob bei Google, im Dark Web oder im Deep Web“, erklärt Scott.

Das Unternehmen kann dann sehen, was eine Person mit bösen Absichten über den Kunden herausfinden könnte und was nicht vorhanden ist. Welche wichtigen Informationen würde eine feindliche Person benötigen, wenn sie etwas unternehmen wollte?

Reputationsrisiken, die von Ihnen und Ihrer Familie ausgehen

Das Online-Verhalten der Kunden selbst und ihrer Familien stellt diejenigen, die ihre digitalen Profile bereinigen wollen, vor eine Reihe von Herausforderungen. Nehmen Sie als Beispiel ein Audit, das The Marque für einen potenziellen Kunden und CEO durchgeführt hat. „Wir fanden heraus, dass er 15 Konten mit Erwachseneninhalt auf Twitter folgte“, erklärt Andrew. „Als wir ihn auf dieses Problem ansprachen, verstand er nicht, wie wir sehen konnten, wem er folgte. Er dachte, es sei privat. Er wurde nie ein Kunde, ich glaube, vor allem, weil es ihm so peinlich war“, fügt Andrew hinzu.

Im unbarmherzigen Zeitalter der „Cancel Culture“ haben viele aufgrund von Posts in den sozialen Medien an Karrierechancen eingebüsst. Einer der Kunden von The Marque hat kürzlich eine Investition in Höhe von 100 Mio. US-Dollar (76 Mio. Pfund) verloren, weil die Familie in den sozialen Medien aktiv war. „Der Investor mochte unseren Kunden, sagte aber, dass seine Familie ein Reputationsrisiko darstelle, weshalb er das Geschäft dann nicht abschloss“, erklärt Andrew. „Ein anderer Kunde trat nach den voreingenommenen Tweets eines Partners aus vier Leitungsgremien zurück“, erklärt Andrew. „Wir sehen diese Art von Problemen immer häufiger.“

Scott erklärt: „Jeder hat eine ‚verrückte Tante‘, die alles auf Facebook postet, einschliesslich sensibler Daten wie ihren Geburtstag.“ TorchStone weist auf Verwandte hin, die ein potenzielles Risiko für einen Kunden darstellen, und gibt Empfehlungen, wie damit umzugehen ist.

Die Art und Weise, wie Informationen im Internet archiviert werden, bedeutet, dass es sehr schwierig sein kann, etwas dauerhaft verschwinden zu lassen. „Das ist im Moment eine grosse Herausforderung“, erklärt Scott. „Wenn es einmal online ist, ist es sehr schwierig, es wieder aus der Welt zu schaffen.“ Das bedeutet, dass Prävention immer besser ist als Problembeseitigung.

Die Lösung liegt oft in der Aufklärung über die Risiken und in Gesprächen innerhalb der Familie. Einige Familien haben sich über Generationen hinweg zusammengefunden, um sich über den Zweck ihres Vermögens zu verständigen und darüber, wofür ihre Familie in der Öffentlichkeit stehen soll und was dies für ihr Verhalten in der digitalen Welt bedeutet.