Warum privates Kapital die Energiewende beschleunigen könnte

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat die Energiesicherheit in den Mittelpunkt gerückt. Welche Auswirkungen hat das auf die Energiewende?

Es scheint sicher, dass sich der Ausbau von Projekten für erneuerbare Energien in Grossbritannien und in ganz Europa beschleunigen wird. Ziel ist es, russisches Gas durch zuverlässige, billige einheimische erneuerbare Energien zu ersetzen. In Grossbritannien bedeuten rechtsverbindliche Netto-Null-Ziele für 2050, dass diese Entwicklung unvermeidlich war. Durch den russischen Überfall auf die Ukraine hat dieses Thema jedoch an Dringlichkeit gewonnen. Massnahmen, die erst später umgesetzt werden sollten, werden erheblich vorgezogen.

Wie sieht also die Energiezukunft Grossbritanniens aus?

Das britische Committee on Climate Change (CCC) hat schon seit Langem beschlossen, dass Elektrizität der erste Schritt zur Dekarbonisierung der Wirtschaft sein muss. Dies hat mit der fast vollständigen Entfernung von Kohle zur Stromerzeugung und dem breiten Einsatz von Wind und Sonne begonnen. Auch Biomasse leistet hier einen Beitrag. Die Kohlenstoffintensität des britischen Stroms ist von rund 500 g CO2 pro erzeugter kWh auf heute weniger als 200 g gesunken. Prognosen zufolge liegt sie bis Anfang der 2030er-Jahre bei unter 50 g. Der grösste Teil dieser Reduzierung wird auf den zunehmenden Einsatz von Wind- (hauptsächlich Offshore) und Solarenergie zurückzuführen sein.

Die Energieversorgung ist nur ein Aspekt des Themas. Wie wird sich die Dekarbonisierung auf die Stromnachfrage auswirken?

Während die Entkarbonisierung des Stroms im nächsten Jahrzehnt voranschreitet, erwartet das CCC, dass die Nachfrage weitgehend unverändert bleibt. Ferner werden die Kosten für die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen des Bodenverkehrs (hauptsächlich Autos) und der Raumheizung sinken. Dies wird wahrscheinlich durch technologische Fortschritte bei Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen erreicht werden.

Ab Mitte der 2030er-Jahre, wenn dieser Umstieg flächendeckend stattfindet, wird die Stromnachfrage entsprechend steigen und sich bis 2050 verdoppeln. Zu diesem Zeitpunkt wird Elektrizität den grössten Teil des britischen Energiebedarfs decken und Gas und Öl verdrängen. Das CCC prognostiziert, dass sauberer Wasserstoff benötigt wird, um besonders kohleabhängige Teile der Wirtschaft zu dekarbonisieren. In diesem Zusammenhang wird die Wasserstoffelektrolyse die Stromnachfrage noch weiter ankurbeln. Weniger klar ist, wie diese Verdopplung des Strombedarfs gedeckt werden soll. Erneuerbare Energien werden eine grosse Rolle spielen, aber die Regierung setzt auch auf neue Kernenergie und CCUS (CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung).

Oben hiess es, der Teufel stecke im Detail. Können Sie näher erläutern, wie die Herausforderungen bei der Stromerzeugung weltweit aussehen werden?

Jedes Land, das sich zu Netto-Null verpflichtet hat, versucht, das neue „Trilemma“ des Erreichens von Netto-Null, der Aufrechterhaltung der Energiesicherheit und des Übergangs auf eine Weise zu bewältigen, die für seine Bevölkerung und seine Industrie erschwinglich ist.

Verschiedene Gebiete werden je nach Energieverbrauch, Sonnen- und Windressourcen und geografischen Besonderheiten unterschiedlich vorgehen. In Spanien kostet eine Kilowattstunde Solarstrom etwa die Hälfte des Produktionspreises in Grossbritannien, weil Spanien, wie Urlauber wissen, doppelt so viel Sonne abbekommt. Ausserdem hat das Land grosse Freiflächen und eine ausgezeichnete Windquelle, so dass es wahrscheinlich von wesentlich mehr Onshore-Wind profitieren wird.

Im US-Staat New Mexico liegt der Spitzenenergiebedarf an den Sommernachmittagen, weshalb Solarenergie und Batterien eindeutig die erste Wahl sind. Die Golfküste in Texas ist durch die morgendlichen und abendlichen Meereswinde ein idealer Standort für die kostengünstige Wasserstoffproduktion. Frankreich wird auf absehbare Zeit auf Kernenergie setzen.

Welche Erzeugungstechnologien werden insgesamt die grössten Auswirkungen haben?

Für die meisten Länder wird die Antwort kurzfristig Wind und Sonne und in einigen später Kernkraft lauten. Die jüngste Verpflichtung der britischen Regierung zu 24 GW Kernkraft hat derzeit kein klares Zieldatum, wobei Sizewell die einzige kurzfristige Option ist – Mitte der 2030er-Jahre –, nachdem Hinkley gegen Ende dieses Jahrzehnts ans Netz geht. Gewiss, bis dahin könnten einige neue Technologien erfunden werden. Dennoch können wir ohne Wind und Sonne nicht davon ausgehen, die Netto-Null-Ziele vor Ablauf der Fristen zu erreichen.

Der US-Klimabotschafter John Kerry spricht von der Gefahr eines Rückschritts. Können Sie uns dazu mehr sagen?

Herr Kerry erklärte, es bestehe das Risiko, dass die Abkehr vom russischen Gas in einigen Ländern zu einem Rückschritt, d. h., einem Zurückfallen auf Kohle führen könnte. So wird der Kohleausstieg in Deutschland nun etwas länger dauern. Denn der Ersatz von relativ billigem russischen Gas durch teureres LNG aus Katar oder den USA wird durch eine längere Nutzung heimischer Kohle abgemildert.

Ein weiteres Beispiel ist Japan, das aufgrund seines bergigen Geländes dicht besiedelt ist. Das Land hat sich seit der Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 von Kernenergie abwendet und ist zudem für Solar- oder Windenergie ungeeignet. Neben Kohle wird Japan wahrscheinlich langfristige LNG-Lieferverträge abschliessen müssen. Daher dürfte sich der Netto-Null-Übergang weiter verzögern, zu dem sich Japan erst vor Kurzem entschlossen hat.

Warum sollten Anleger erneuerbare Energie in Betracht ziehen?

Die finanziellen Vorteile der Infrastruktur für erneuerbare Energien im aktuellen Umfeld liegen auf der Hand. Kommentare wie die von Andrew Bailey, dem Gouverneur der Bank of England, über die Unfähigkeit der Zentralbank, zu verhindern, dass die Inflation 10 % erreicht, wurden seit einer Generation nicht mehr gehört. Es ist beunruhigend, aber es bedeutet, dass langfristige Vermögenswerte mit sicheren, inflationsgebundenen Erträgen – wie erneuerbare Energien – sehr gefragt sein werden. Dies erklärt sich daran, dass sie eine zuverlässige Absicherung bieten und ihren Wert behalten.

Erneuerbare Energien sind offensichtlich nachhaltig, aber welche Rolle spielen sie bei den ESG-Zielen allgemein?

Beim Investieren geht es heute um mehr als Finanzen. Wir stehen erst am Anfang eines langen Weges hin zu einem grünen Finanzsystem in Grossbritannien, Europa und anderen Ländern. In Grossbritannien beispielsweise sieht die Regierung in ihrer Roadmap to Sustainable Investment drei Phasen vor: Informieren, Handeln und Umsteigen. Wirtschaftlich gesehen befinden wir uns immer noch grösstenteils in der ersten Phase. Sie besteht darin, Vermögensverwaltern „entscheidungsnützliche“ Informationen über Nachhaltigkeit zu liefern. Wir erwarten, dass die nächsten Phasen weiteres Kapital in grüne Investitionen fliessen lassen.

Über die Erzeugung sauberer Elektronen hinaus ist Schroders Greencoat äusserst streng in seinen ESG-Prozessen und stellt sicher, dass soziale und Governance-Aspekte den höchsten Standards entsprechen. Unsere ESG-Bewertung umfasst das gesamte Spektrum und berücksichtigt Artenvielfalt, Vielfalt & Inklusion, soziale Herausforderungen, Cybersicherheit, Transparenz in der Lieferkette, Sicherheit am Arbeitsplatz … die Liste wächst, und wir sind stolz auf ihre Länge!

Dieser Artikel wurde erstmals auf Prequin.com veröffentlicht