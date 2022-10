Unser Glossar der digitalen Assets

Altcoin

Altcoins sind Kryptowährungen. Es gibt Tausende verschiedener Altcoins, die eine grosse Vielfalt an Funktionen, Nützlichkeit und potenziellem Wert umfassen. Das Präfix „alt“ kommt von „Alternative zu Bitcoin“. Daher kann der Begriff verwendet werden, um alle Kryptowährungen ausser Bitcoin zu beschreiben.

Atomic Settlement

Die Transaktion in einem Atomic Settlement ist an „Hashed Timelock“-Smart Contracts gebunden. Dadurch wird sichergestellt, dass Abwicklungselemente des Geschäfts (Eigentumsübergang und Zahlung) entweder zum gleichen Zeitpunkt oder gar nicht stattfinden.

Die Transaktionen werden nur dann ausgeführt, wenn bestimmte Daten als „Nachweis“ offengelegt werden.

Der Hauptvorteil von Atomic Settlement besteht darin, dass die Teilnehmer nicht auf einen Vermittler vertrauen müssen, um ihre Gelder oder Vermögenswerte für einen beliebigen Zeitraum während der Transaktion zu halten, da sie direkt miteinander handeln. Ein weiterer Vorteil ist die Geschwindigkeit der Transaktion und die Möglichkeit, eine grosse Anzahl von Transaktionen gleichzeitig durchzuführen. Heutzutage werden viele Finanztransaktionen zwei Tage nach der Transaktion abgewickelt (T+2), Atomic Settlement findet hingegen sofort statt (T0).

Bitcoin

Bitcoin (BTC) ist die bekannteste und älteste Kryptowährung. Bitcoin ist auch die Kryptowährung, die am engsten mit dem Bestreben verbunden ist, Zahlungsmechanismen zu schaffen, die nicht von einer Regierung, einer Zentralbank, einer Privatbank, einer Einzelperson oder einer einzelnen Einheit kontrolliert werden.

Dieses ehrgeizige Ziel hat den einzigartigen Status von Bitcoin zufolge. Einige Anhänger der Kryptowährung glauben, dass die Entwicklung von Bitcoin eine tiefgreifende Herausforderung für traditionelle Handelssysteme darstellt oder dass sie grundlegende Strukturen der modernen Gesellschaft untergräbt.

Bitcoin ist auf ein festes Angebot von 21 Millionen Coins ausgelegt. Diese können in winzigen Einheiten von 0,00000001 BTC, auch bekannt als „Satoshi“, gehandelt werden. Dieses feste Angebot sollte die Endlichkeit von Gold nachahmen – daher die Begriffe „digitales Gold“ und die Verwendung des Wortes „Mining“ zur Beschreibung der Schaffung neuer Coins (siehe unten).

Bei der Darlegung des Arguments für Bitcoin erklärte sein Gründer, der unter dem Namen Satoshi Nakamoto bekannt ist, in einem veröffentlichten Artikel Folgendes: „Der Handel baut fast ausschliesslich auf Finanzinstitute, die als vertrauenswürdige Dritte zur Abwicklung elektronischer Zahlungen dienen. Wenngleich das System für die meisten Transaktionen ausreichend gut funktioniert, leidet es immer noch unter den inhärenten Schwächen des vertrauensbasierten Modells … die Kosten der Vermittlung erhöhen die Transaktionskosten, begrenzen die minimale praktische Transaktionsgrösse und verhindern kleine, gelegentliche Transaktionen; zudem geht der Verlust der Fähigkeit, nicht umkehrbare Zahlungen für nicht umkehrbare Dienstleistungen zu leisten, mit höheren Kosten einher.“

Nach mehr als zehn Jahren scheitert die Währung jedoch immer noch als Zahlungsmittel aufgrund ihrer hohen Volatilität. Ihre Funktion als Reserveanlage hat sich noch nicht verwirklicht, und ihre Auswirkungen auf die Umwelt geben weiterhin Anlass zur Sorge.

Blockchain

Blockchain beschreibt eine Datenbank, in der Informationen über ein digitales Hauptbuch in Paketen oder „Blöcken“ geteilt werden. Das Hauptbuch kann öffentlich zugänglich oder auf ein privates, zugelassenes Netzwerk beschränkt sein. Transaktionen werden von dieser Datenbank aufgezeichnet und dann über das Netzwerk und die Netzwerkteilnehmer verteilt – daher der Begriff „Distributed-Ledger-Technologie“ oder DLT (siehe separater Eintrag). Jeder „Node“ im Netzwerk enthält eine Kopie der Aufzeichnungen.

Die Sicherheit, die die Blockchain bietet, entsteht dadurch, dass keine Änderungen an einzelnen Datensätzen vorgenommen werden können. Sie müssen miteinander übereinstimmen, weshalb jeder Versuch, einzelne Einträge zu ändern oder zu löschen, abgelehnt wird. Dies wird manchmal als „Netzwerkkonsens“ bezeichnet.

Die Blockchain wird nach wie vor hauptsächlich bei Kryptowährungstransaktionen eingesetzt. Allerdings werden viele andere Verwendungsmöglichkeiten entwickelt und getestet, die in Bereichen wie Web3 und Metaverse eine wichtige Rolle spielen.

Digitales Zentralbankgeld (Central Bank Digital Currencies, CBDCs)

Zentralbanken wie die US-Notenbank Fed, die japanische Notenbank oder die Bank of England geben „Fiatwährungen“ in Form von US-Dollar, britischen Pfund oder japanischen Yen aus. Diese werden „Fiatwährung“ (lateinisch für „Erlass“) genannt, weil ihr Wert den Angaben einer Regierung entspricht und nicht durch Gold, Silber oder andere Reserven gestützt wird.

Viele Zentralbanken entwickeln derzeit digitale Äquivalente bestehender Fiatwährungen. Sollten sie eingeführt werden, hätten sie die Unterstützung ihrer Regierung, genau wie die heutigen Fiatwährungen. Mögliche Vorteile könnten billigere und schnellere Transaktionen, ein geringeres Ausfallrisiko von Geschäftsbanken und ein einfacher grenzüberschreitender Zahlungsverkehr sein.

Viele grosse Zentralbanken, darunter die Bank of England und die Fed, untersuchen die Verwendung von Zentralbankgeld, haben sich aber noch nicht festgelegt. Zu den Ländern mit aktivem Zentralbankgeld gehören die Bahamas, Nigeria und Jamaika.

Kryptowährungen

Dieser Sammelbegriff beschreibt digitale Währungen, die nicht an einen zentralen Emittenten gebunden sind. Transaktionen in diesen Währungen beruhen auf Daten, die über die Distributed-Ledger-Technologie gespeichert und geteilt werden (siehe separater Eintrag). Kryptowährungen sind nur eine Form von digitalen Assets (siehe unten).

DeFi

DeFi ist die gebräuchliche Abkürzung für dezentralisierte Finanzen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um ein System, das darauf abzielt, Finanztransaktionen zu ermöglichen, ohne dass ein zentrales Finanzinstitut (wie eine Bank oder ein Brokerhaus) als Vermittler fungieren muss.

Dematerialisierung

Dieser Begriff ist älter als Kryptowährungen. Er beschreibt die Umstellung von Papieraufzeichnungen auf elektronische Aufzeichnungen – ein Prozess, der bei traditionellen Wertpapieren, wie zum Beispiel Unternehmensanteilen, seit mehreren Jahrzehnten im Gange ist.

Digitale Assets

Dieser Oberbegriff gilt für alle Vermögenswerte, die digital existieren und verwaltet werden können und die über digitale Transaktionen von einem Eigentümer zu einem anderen übertragen oder als Bezahlung für Waren und Dienstleistungen verwendet werden können. Die meisten digitalen Assets nutzen die Distributed-Ledger-Technologie (siehe separater Eintrag).

Distributed-Ledger-Technologie (DLT)

Dies beschreibt die Funktionsweise von Blockchains, wo Datenblöcke über ein Netzwerk oder „digitale Hauptbücher“ geteilt werden.

Ethereum

Vitalik Buterin, der kürzlich vom Time Magazine als „einflussreichste Person im Krypto-Bereich“ bezeichnet wurde, konzipierte Ethereum im Jahr 2013. Er hat seine Kreation als „dezentrales Betriebssystem für Blockchain“ bezeichnet. Ursprünglich sollte sie als Allzweck-Blockchain dienen, die es Menschen ermöglichte, jede Art von Anwendung darauf zu schreiben, im Gegensatz zur vorherigen Blockchain, die ausschliesslich zum Erstellen, Validieren und Übertragen von Bitcoin verwendet wurde. Inzwischen wird sie in den Bereichen Finanzen, Surfen im Internet, Spiele, Werbung, Identitätsmanagement und Lieferkettenmanagement eingesetzt. Transaktionen auf Ethereum werden durch „Smart Contracts“ ermöglicht (unten erklärt).

Die mit Ethereum verbundene digitale Währung ist Ether, die weltweit am zweithäufigsten gehandelte Kryptowährung.

Mining

Kryptowährungen werden in dezentralen Netzwerken ausgeführt, was die Frage aufwirft, wer für die Gewährleistung der Integrität des Netzwerks und die Verarbeitung von Transaktionen verantwortlich ist, wenn keine ausgewählte Stelle dafür die Verantwortung trägt. Bei öffentlichen Chains werden Miner wirtschaftlich dazu incentiviert, die „Datenbank“ auf dem neuesten Stand zu halten und sicherzustellen, dass sich alle an die Regeln halten.

Vereinfacht gesagt beschreibt dies den Prozess, durch den neue digitale Coins geschaffen und in Umlauf gebracht werden. Der Prozess dahinter ist jedoch alles andere als einfach. Er umfasst Tausende von spezialisierten Computern, die Transaktionen in einer Blockchain verifizieren und validieren. Sie verwenden in der Regel entweder „Proof of Work“ oder „Proof of Stake“, um Transaktionen zu validieren und neue Blöcke zu erstellen, und werden dann mit der nativen Kryptowährung dieser Chain belohnt

- Proof of Work

Proof of Work ist ein „Konsensmechanismus“. Diese Mechanismen werden benötigt, um den Betrieb einer Blockchain zu koordinieren und Coins zu schaffen. Um mit dieser Methode eine neue Coin zu schaffen, konkurrieren riesige Netzwerke von Computern, um im Grunde ein mathematisches Rätsel zu lösen. Im Fall von Bitcoin müssen diese Computer eine 64-stellige Hexadezimalzahl knacken, die als „Hash“ bezeichnet wird. Der Gewinner wird für die von ihm eingebrachte Rechenleistung mit einer Coin belohnt. Die Absicht dieses scheinbar komplizierten Prozesses (und des „Proof of Stake“) besteht darin, ehrliche Transaktionen sicherzustellen und Betrug zu verhindern. Kritiker weisen jedoch auf die enorme Menge an Energie hin, die dieser Prozess verbraucht, da – während riesige Netzwerke von Computern um die Lösung des Hashs konkurrieren – nur einer die Lösung erreicht und die Energie, die durch das breitere Netzwerk verbraucht wird, effektiv verschwendet wird. Der jährliche Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks wird oft mit dem Verbrauch ganzer Länder wie Pakistan oder Norwegen verglichen. Für eine eher häusliche Parallele könnte die verbrauchte Energie laut dem Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index alle Wasserkocher in Grossbritannien 22 Jahre lang mit Strom versorgen.

- Proof of Stake

Proof of Stake ist ein alternativer Konsensmechanismus zum Proof of Work. Bei dieser Methode setzen Benutzer ihre Coins als Sicherheit ein, um ein Verifizierer von Transaktionen im Netzwerk zu werden. Ein Validator wird vom Proof-of-Stake-Protokoll ausgewählt, um zu überprüfen, ob ein Block von Transaktionen korrekt ist. Nach der Validierung wird der Block der Blockchain hinzugefügt und der Validator erhält Kryptowährung als Belohnung. Sollte ein Validator jedoch versuchen, einen Block mit ungenauen Informationen hinzuzufügen, wird er bestraft, indem er einen Teil seines Einsatzes verliert.

Proof of Stake verbraucht weitaus weniger Energie als Proof of Work. Tatsächlich hat der viel angekündigte Umstieg von Ethereum auf Proof of Stake („Merge“) den Energieverbrauch von Ethereum um 99,95 % gesenkt. Der Proof of Stake weist jedoch andere Risiken wie Konzentration oder Zentralisierung auf, da Validatoren mit einer grossen Anzahl von Assets eine höhere Chance haben könnten, die Chain zu validieren, als andere Teilnehmer.

NFT

Ein NFT (Non-Fungible Token) ist ein einzigartiges digitales Element, das in einer Blockchain repräsentiert ist. Fungible Gegenstände sind solche, die frei ausgetauscht oder gegen etwas Ähnlichem ausgetauscht werden können. US-Dollar und Bitcoin sind austauschbar, Kunstwerke hingegen nicht. Die Einzigartigkeit von NFTs ermöglicht es, das Eigentum an physischen oder digitalen Assets zu markieren und zu verfolgen.

In den letzten Jahren gab es eine enorme Menge an Spekulationen um NFTs. Am bemerkenswertesten war vielleicht der allererste Tweet von Twitter-Gründer Jack Dorsey, den er 2021 als NFT in einer Auktion für 2,9 Mio. US-Dollar verkaufte. Ein Jahr später wurde der Tweet erneut bei einer Versteigerung angeboten – nun zu einem Preis von 46 Mio. US-Dollar. Die Gebote blieben jedoch deutlich unter dieser Summe. So wurde beschlossen, das NFT zu behalten, anstatt das Höchstgebot von 277 US-Dollar anzunehmen.

Es werden weitreichende Anwendungsfälle für NFTs entwickelt, die sich auf Bereiche wie Spiele beziehen, in denen das Eigentum an In-Game-Produkten zwischen Spielern gekauft und verkauft werden kann. Diese Technologie findet auch als Identitäts- und Zugangskontrolle auf den Ticketverkauf für beliebte Veranstaltungen Anwendung. Designermarken könnten ihre Produkte über ein NFT mit nachweisbarem Eigentum kennzeichnen, um Fälschungen zu verhindern.

Node

Ein Node ist ein Akteur (normalerweise ein Computer) in einem Blockchain-Netzwerk. Je nach Art der Blockchain dienen Nodes zur Nachverfolgung und als Kommunikationszentren für Aufgaben innerhalb des Netzwerks.

Nodes spielen eine wichtige Rolle. Alle Nodes einer Blockchain sind miteinander verbunden und tauschen ständig die neuesten Blockchain-Daten aus, um sicherzustellen, dass sie alle auf dem neuesten Stand bleiben. Sie prüfen die Gültigkeit eines Transaktionsblocks und akzeptieren oder lehnen ihn ab. Sie speichern auch Transaktionsverläufe.

Smart Contract

Smart Contracts sind Computerprogramme, die sich in einer Blockchain befinden und automatisch ausgeführt werden, wenn vorgegebene Bedingungen erfüllt sind. Sie reduzieren – oder eliminieren – die Notwendigkeit eines dritten Vermittlers bei der Überprüfung, Ausführung und Durchsetzung einer Blockchain-Transaktion. Smart Contracts sind für das dezentrale Finanzwesen wesentlich, da sie Dinge wie Börsen, Derivatemärkte und Stablecoins ausführen.

Stablecoins

Stablecoins waren als Lösung für das Problem der Volatilität gedacht, das bei Kryptowährungen wie Bitcoin auftritt. Ihr Ziel ist es, traditionelle Währungen nachzuahmen, jedoch mit den zusätzlichen Vorteilen der Blockchain-Technologie.

Während eine digitale Währung wie Bitcoin ihren Wert teilweise aus den Kosten ableitet, die mit dem Schaffen neuer Coins verbunden sind, sowie ihrer relativen Knappheit und Marktnachfrage, leitet eine Stablecoin ihren Wert aus der Bindung an eine Währung wie den US-Dollar ab.

Es gibt drei Arten von Stablecoins: Dollarbesichert (jede digitale Münze ist im Verhältnis 1:1 mit dem US-Dollar besichert), kryptobesichert (Münzen dieser Art sind durch das Halten von Kryptowährungen besichert) und nicht besichert (die Bindung erfolgt mithilfe von Finanztechniken, Algorithmen und Marktanreizen).

Man könnte sich fragen, ob „stable“ ein angemessener Name für diese Art von Coin ist, insbesondere nach dem jüngsten Zusammenbruch von UST (einem algorithmischen Stablecoin) im Mai 2022, wodurch sich ein Verlust von mehr als 40 Mrd. US-Dollar ergab.

Regulierung und digitales Zentralbankgeld (CBDCs, oben erläutert) werden das Umfeld von Stablecoin wahrscheinlich erheblich verändern.

Wallet

Anders als traditionelle Vermögenswerte hält man digitale Assets nie wirklich; sie verbleiben immer im Distributed Ledger. Wenn Sie eine Transaktion durchführen – zum Beispiel zehn Münzen an einen Freund senden –, ändert sich der Eigentumsnachweis von Ihrer Adresse zu der Adresse Ihres Freunds in der Datenbank, ohne das Hauptbuch zu verlassen. Eine Adresse wird auch als öffentlicher Schlüssel bezeichnet, der einer Bankkontonummer ähnlich ist.

Um die obige Transaktion durchzuführen, müssen Sie dem Netzwerk mitteilen, welche öffentliche Adresse die Transaktion durchführen wird, und sie mit Ihrem privaten Schlüssel validieren. Ein privater Schlüssel funktioniert im Grunde wie die PIN Ihrer Debitkarte. Mit dem Schlüssel identifizieren Sie sich gegenüber dem Hauptbuch, um Transaktionen durchzuführen. Aus diesem Grund sollten Sie Ihren privaten Schlüssel niemals mit anderen teilen.

Digitale Geldbörsen (Wallets) enthalten Ihre öffentlichen und privaten Schlüssel, aber keine digitalen Assets. Manche digitale Geldbörsen sind „heiss“ (hot), da sie Ihre privaten Schlüssel online speichern. Andere Geldbörsen sind „kalt“ (cold), da sie physisch vom Internet getrennt sind.